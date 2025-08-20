Air Europa приема предложението на Turkish Airlines за придобиване на миноритарен дял от 26-27% срещу 300 млн. евро. Повечето средства ще бъдат вложени чрез увеличение на капитала, а точният процент ще се уточни след финансови и технически корекции при финализирането.

Офертата беше изпратена от Turkish до Хуан Хосе Идалго, председател на холдинга Globalia, който държи 80% от испанската авиокомпания. Инвестицията ще влезе като заем, който по-късно ще се превърне в капитал. Средствата ще отидат основно за погасяване на задължения, натрупани по време на пандемията.

Turkish, чиито акции са почти наполовина държавни, ще стане втори по големина акционер след Globalia и пред IAG (собственик на Iberia и British Airways), която държи 20%. Сделката ще се реализира чрез увеличение на капитала, в което и IAG може да участва, ако иска да запази своя дял. Очакваният срок за приключване е между 6 и 12 месеца.

Стратегически мотиви

В съобщение до турския борсов регулатор авиокомпанията заяви, че целта е да засили позициите си в глобалната авиация, да увеличи туристите към Турция и да отвори нови пазари в Латинска Америка.

Миналата година интерес към Air Europa проявиха и Lufthansa, и Air France, но се отказаха заради ангажиментите си към други придобивания (ITA и SAS). След провала на сделката с IAG, Air Europa остава една от малкото независими европейски мрежови авиокомпании.

Одобрение и регулации

Сделката трябва да получи съгласието на испанското правителство и антимонополните органи. Тъй като става дума за над 10% от капитала на стратегическа компания, решението ще бъде разгледано от Комисията за чуждестранни инвестиции. Според източници държавата вероятно ще даде "зелена светлина", тъй като участието не дава контрол и средствата ще ускорят връщането на заемите към Държавното дружество за индустриално участие (SEPI).

Дългове

Идалго обяви, че планира още тази година да погаси заема от 475 млн. евро, отпуснат от SEPI през 2020 г., който помогна Air Europa да избегне фалит по време на пандемията. Ако стане факт, плащането ще изпревари крайния срок (ноември 2026) с година.

През май компанията изплати и последните 39 млн. евро по друг заем от 141 млн. с гаранция от ICO, въпреки че падежът му беше 2028 г. По време на кризата Air Europa е плащала високи лихви - 5% по кредита от ICO и до 9% по този от SEPI. Най-спешен за погасяване е заемът от 240 млн. евро с участие в капитала, докато останалите 235 млн. са по обикновен кредит. След увеличението на капитала ръководството планира да рефинансира остатъка чрез банковия пазар.

Ако Turkish влезе чрез 25% увеличение на капитала, дяловете ще се разпределят: Globalia - 64%, IAG - 16%, Turkish - 26%. Участието на IAG в новата рекапитализация остава неясно.

Финансови резултати и планове

Air Europa завърши 2024 г. с приходи от 2,9 млрд. евро - ръст от 6,4% спрямо 2023 г. Печалбата преди данъци достигна 116 млн. евро - със 7% повече от предходната година и три пъти над нивото от 2019 г.

За първите четири месеца на 2025 г. компанията отчете EBITDA от 8 млн. евро - скок от 159% на годишна база. В ход е стратегически план 2025-2027, подкрепен от нови самолети.

През първото полугодие Air Europa получи три 787 Dreamliner и първия си B737 MAX. До 2026 г. Boeing трябва да достави още 11 машини от този модел. Преди тези попълнения флотът наброяваше 28 Dreamliner и 26 B737.