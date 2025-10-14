Сръбският национален авиопревозвач Air Serbia обяви, че през май 2026 година ще открие директни полети между Белград и най-големият град в Канада, Торонто, съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

Авиокомпанията посочва, че маршрутът ще се изпълнява два пъти седмично със самолети Airbus А330-200. Продажбата на билети започва от средата на октомври 2025 година.

"След директните авиолинии до американските градове Ню Йорк и Чикаго, Торонто е третата дестинация на Air Serbia в Северна Америка.

Преди това, последният (директен) полет от Белград до Торонто е изпълнен през май 1992 г. от югославските авиолинии. Сега, след над 30 години, с гордост обявяваме повторното въвеждане на директни полети Белград - Торонто", коментира генералният директор на сръбската авиокомпания Иржи Марек.

В съобщението на Air Serbia се отбелязва, че този маршрут представлява "един от най-значимите етапи в развитието ѝ и е от изключително значение за пътниците, туризма и икономиката на страната".