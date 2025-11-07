Air Europa официално продаде около 26% от капитала си на Turkish Airlines срещу инвестиция от 300 млн. евро - ход, който ѝ позволи да изплати предсрочно държавния заем от 475 млн. евро, получен по време на ковид кризата от испанската агенция SEPI. Фондът за подкрепа на стратегически предприятия (FASEE) потвърди, че кредитът е погасен година преди крайния срок.

За участието на Turkish Airlines в Air Europa се заговори още през лятото, когато турският национален превозвач обяви намерение да отпусне заем от 275 млн. евро, който да се преобразува в акции след одобрение от регулаторите. През август сделката бе потвърдена официално, като в нея се уточни, че финансирането ще се реализира чрез увеличение на капитала.

Семейството Идалго запазва контрола над авиокомпанията чрез холдинга Globalia, който остава основен акционер, докато британско-испанската група International Airlines Group (IAG) продължава да притежава 20%. Сделката оценява Air Europa на около 1,2 млрд. евро и, според компанията, представлява "ключов етап за европейската авиация", обединявайки три големи участника - Turkish Airlines, IAG и Air Europa.

Предсрочното връщане на заема означава, че фондът FASEE вече е възстановил над половината от общо 2,68 млрд. евро, отпуснати от испанската държава за подпомагане на стратегически компании след пандемията. Сред фирмите, погасили изцяло своите кредити, са Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica, Soho, Hesperia и Hotusa.

Air Europa определя помощта от SEPI като "решаваща" за възстановяването си след кризата, като благодарение на нея е успяла да създаде над 600 нови работни места и да увеличи персонала си до около 4600 души. Компанията е внесла в държавния бюджет над 97 млн. евро под формата на лихви - приблизително 70 хил. евро дневно, или около 20% от първоначално отпуснатия капитал.

Преговорите по сделката с Turkish Airlines са били ръководени от бившия изпълнителен директор Хавиер Идалго, а сегашното ръководство се осъществява от Хесус Нуньо де ла Роса. Държавният заем, одобрен през ноември 2020 г., бе предоставен с цел да предотврати фалита на авиокомпанията по време на пандемията, но впоследствие се оказа във фокуса на политически и съдебни спорове.

Разследването срещу съпругата на премиера Педро Санчес - Бегоня Гомес - породи съмнения дали е оказала влияние за отпускането на средствата, но както антикорупционната служба, така и съдът в Мадрид не откриха връзка. Темата бе повдигната и в доклад на Guardia Civil по делото "Колодо", което включваше бившия министър на транспорта Хосе Луис Абалос.

Испанското правителство определи изтичането на лични съобщения, свързани с казуса, като "много сериозно", но подчерта, че заемът е бил отпуснат "при пълна прозрачност, с одобрението на Европейската комисия и под контрола на Сметната палата".