Turkish Airlines (THY) ще отпусне заем от 275 млн. евро на Air Europa, който ще бъде преобразуван в приблизително 26-27% от капитала на испанската авиолиния под формата на акции, след като бъдат получени необходимите разрешения и бъде подписано обвързващо споразумение. Това съобщава испанската агенция EFE, като уточнява, че двете страни очакват финализирането на сделката в близките месеци.

Президентът на Air Europa, Хуан Хосе Идалго, заяви в интервю за агенцията, че е "доволен" от споразумението, защото то му дава "спокойствието, че авиокомпанията ще продължи напред и, че Испания ще има своя собствена национална компания".

По думите на Идалго, средствата от 275 млн. евро, заедно със собствения капитал на компанията, ще бъдат използвани за погасяване на заема от 475 млн. евро, отпуснат от държавната SEPI (Държавно дружество за индустриални участия), за да се компенсира спадът в дейността по време на пандемията. "Заемът от ICO вече сме погасили [150 млн. евро, изплатени през май тази година], а сега искаме да направим същото със заема от SEPI", добави той.

Идалго подчерта, че няма намерение да продава допълнителни акции на Air Europa, тъй като вече ще разчита на "двама добри партньори" - IAG (собственик на Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus и Level) с 20% и THY с 26-27%. "Това са най-добрите партньори, които бих могъл да имам", отбеляза той.

Планове за разширяване на пазарите

В четвъртък базираната в Истанбул компания потвърди намерението си да придобие миноритарен дял в Air Europa, за да разшири присъствието си на пазари, обслужвани от испанския превозвач - както в Европа, така и в дълги линии до Латинска Америка и Карибите.

Идалго изрази очакване, че между септември и ноември ще бъдат получени всички регулаторни разрешения. "Зависи от бързината на документацията", уточни той.

Lufthansa и Air France-KLM се отказват

Air Europa отдавна търси стратегически партньори за укрепване на финансовото си състояние. През юни 2025 г. Turkish Airlines потвърди, че води предварителни, необвързващи разговори за инвестиция. Сега турският национален превозвач остава единственият кандидат за придобиване на дял в компанията.

По данни на THY, сделката ще бъде стратегически изгодна, тъй като ще допълни съществуващата маршрутна мрежа. С флот от 46 самолета и силни позиции в Южна Европа и по трансатлантическите линии към Южна Америка, Air Europa би дала на турската авиокомпания ценна възможност за разширяване в региона.

През последните години Air Europa е привличала вниманието на водещи европейски авиогрупи, включително Air France-KLM, Lufthansa и IAG. Въпреки първоначалния интерес, всички те прекратиха преговорите с компанията-майка Globalia.

На 5 август 2025 г. Reuters съобщи, че Lufthansa официално е прекратила разговорите за придобиване на дял. Германският национален превозвач по-рано през годината, след придобиването на 10% от airBaltic и инвестиция в ITA Airways, бе обявил интерес към закупуване на 20% от Air Europa.

Наскоро и Air France-KLM потвърди, че се оттегля от преговорите. Според източници от сектора, разногласия относно оценката на авиокомпанията и управлението ѝ са били ключови фактори за провала на сделката.

Тенденция към консолидация в европейската авиация

Европейските авиокомпании усилено работят за консолидиране на пазара. Водещи играчи, като Air France-KLM, Lufthansa и IAG, активно търсят възможности за придобиване на дялове в други превозвачи, за да навлязат в слабо обслужвани направления и да разширят присъствието си в по-малко наситени сегменти.

Lufthansa наскоро придоби мажоритарен дял в италианската ITA Airways и 10% от латвийската airBaltic. Air France-KLM очаква регулаторно одобрение за покупката на контролен пакет в Scandinavian Airlines (SAS) - стъпка, мотивирана от подобреното представяне на SAS и успешното им сътрудничество.

IAG, която вече притежава 20% от Air Europa, първоначално планираше пълно изкупуване, но се отказа заради регулаторни пречки. Последните данни сочат, че групата е обмисляла продажба на своя дял.