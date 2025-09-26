Turkish Airlines обяви една от най-мащабните сделки в историята си - за до 225 самолета от американския производител Boeing, съобщават световните агенции.

Решението беше взето от Борда на директорите и официално съобщено на инвеститорите чрез Истанбулската фондова борса.

Поръчката включва два основни модела самолети. На първо място, компанията потвърди сигурна поръчка за 50 самолета Boeing 787 Dreamliner, състояща се от модели 787-8 и 787-9, с опция за допълнителни 25 машини.

Доставките на тези широкофюзелажни самолети за далечни полети са планирани за периода между 2029 и 2034 година, като преговорите с Rolls-Royce и GE Aerospace относно доставката на двигатели, резервни двигатели и услуги за поддръжка на двигателите продължават.

Освен това, Turkish Airlines завърши преговорите с Boeing за покупката на допълнителни 150 самолета от серията 737 MAX, включващи 100 сигурни поръчки и опция за още 50 за модели 737-8 и 737-10. Финализирането на тази поръчка остава в зависимост от успешното приключване на дискусиите с производителя на двигатели CFM International.

Според данни от ch-aviation, Turkish Airlines вече експлоатира 22 самолета Boeing 787-9 и 25 Boeing 737-8, като моделът 737-10 все още не е получил сертификация за експлоатация.

Стратегическата цел на Turkish Airlines с тези поръчки е амбициозна. "С тези поръчки нашият цял флот е насочен да се състои от самолети от ново поколение до 2035 година, като по този начин укрепва оперативната ефективност и поддържа средногодишен темп на растеж от около 6 процента", заяви компанията.

Важен политически фон

Поръчката не идва в случаен момент. На 25 септември турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за преговори. Тръмп изрази надежда, че Турция ще се съгласи с искането му да спре покупката на руски петрол и намекна за възможно вдигане на американските санкции срещу Анкара.

Това би позволило на страната да закупи американски изтребители F-35. Въпреки спекулациите за нова сделка за F-16, такава все още няма.

Със сигурност обаче мултимилиардната поръчка на държавния превозвач за авиолайнери на Boeing няма да навреди на преговорите, които със сигурност продължават далеч от светлината на прожекторите.