Русия се надява да се възобнови работата на съвместното предприятие "ВСМПО-Ависма" с Boeing, намиращо се в Свердловска област, тъй като това е взаимноизгоден проект. Това обяви първият вицепремиер на Руската федерация Денис Мантуров в интервю за генералния директор на ТАСС, в навечерието на Източния икономически форум. "ВСМПО-Ависма" е най-големият производител на титан в света.

В същото време вицепремиерът отбеляза, че Руската федерация не е ограничавала износа на титан и "американските колеги могат да продължат да го купуват.

"На нито един етап (през последните години)не спряхме покупките на титан от страна на САЩ. Не въведохме никакви ограничения в това отношение, така че колегите (от САЩ) могат да продължат да го купуват. Освен това, се надяваме на възобновяване работата на съвместното предприятие "ВСМПО-Ависма" с Boeing, което се намира в т.нар. "Титанова долина" в Свердловска област.

Това са съвместни инвестиции, това е взаимноизгоден интересен проект, който осигури, наред с други неща, оптимизиране на разходите при производството и логистиката по отношение на доставката на готови компоненти (за самолети)", коментира Мантуров.

Малко по-рано руският вицепремиер заяви, че Русия е готова да обмисли сътрудничество с Boeing за закупуване на титан, в случай на желание от американският производител на самолети.

Ural Boeing Manufacturing е съвместно предприятие между Boeing и корпорацията "ВСМПО-Ависма", разположено в специалната икономическа зона "Титаниева долина" в Свердловска област. През 2022 г. Boeing (едностранно) обяви спиране на покупките на руски титан.