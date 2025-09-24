Френският производител на медицински и индустриални газове Air Liquide ще изгражда голяма нова инсталация в Пирдоп. Тя ще задоволява нуждите от кислород на медодобивния завод на Aurubis в града, става ясно от официално съобщение.

Инвестицията е част от мащабен съвместен проект на двете компании, който върви паралелно в България и Германия. Стойността му е 100 млн. евро, като обаче по-голямата част от тези пари ще са за дейности у нас.

"Капитал" цитира инвеститорския сертификат на Air Liquide Bulgaria, според който 85% от сумата ще е за съоръжението в Пирдоп.

Очаква се то да стане готово през 2027 г., като в резултат ще се увеличи производственият капацитет при намаляване на въглеродните емисии с една трета и на енергопотреблението със 7 на сто.

Air Liquide присъства в над 60 държави, като има над 66 000 души персонала и повече от 4 млн. клиенти.

У нас компанията има производствени бази в Перник, Търговище и Пирдоп, 100 души персонал и над 600 клиенти.