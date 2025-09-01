Руският президент Владимир Путин предаде със свой указ активите на френския химически холдинг Air Liquide на компанията "М-Логистика", съобщава The Moscow Times.

Според документа, под временно управление на руската компания преминават акциите на цяла група от компании. В същото време според данни на "СПАРК-Интерфакс" има регистрирани не по-малко от осем компании с името "М-Логистика": три в Москва, по една в Санкт Петербург, Новосибирск, Самара, Нижни Новгород и Уфа.

Коя от тях получи контрол над активите на Air Liquide, в президентския указ не се уточнява.

Френската Air Liquide е един от най-големите световни производители на промишлени газове и криогенно оборудване. Компанията работеше в Русия от 1989 година, но заради пълномащабната война в Украйна реши да напусне руския пазар и предаде бизнеса на местния мениджмънт през септември 2022 година.

Преди войната Air Liquide тясно сътрудничеше с руски металургични предприятия като "Евраз ЗСМК", "Металлоинвест" и "Северсталь".

Air Liquide има и присъствие в България от 1999 г. насам, като е един от лидерите в производството на промишлени газове у нас с три завода и около 100 служители.

Активите на много чуждестранни компании в Русия след началото на военните действия в Украйна първо преминават под временно управление на отечествени компании или държавата, а след това се препродават. През април 2023 година Путин подписа указ за изземване на чуждестранни активи в отговор на конфискациите в САЩ и "присъединилите се към тях" други държави на имущество на Русия, руски граждани и компании.

Тази седмица Путин предаде под временно управление на Росимущество АО "Челябенергоремонт", който принадлежеше на финландския енергиен концерн Fortum. Самата руска дъщерна фирма - ПАО "Фортум", президентът предаде на Росимущество още през 2023 година.

Тогава във Fortum нарекоха действията на Москва нарушение на международното право, а загубата от изгубените руски активи оцениха на 1,7 милиарда евро. През февруари 2024 година финландската компания подаде иск в съд с искане Русия да възстанови стойността на конфискуваните активи.