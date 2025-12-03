Според справка в сайта papagal.bg само в един от апартаментите в жилищна сграда в крайния благоевградски квартал "Еленово" са (или са били) регистрирани почти 90 фирми, повечето от които с чуждестранни собственици, предимно италианци, гърци и македонци.

Aдреса в бл. 181 се споменава в разследване на италианската Rai 3, в което разследващият журналист Андреа Скерезини от екипа на воденото от Салво Сотиле предаване FarWest, разказва за практиката италиански фирми да разкриват български клонове, които се превръщат в тяхно основно седалище.

Макар цялата дейност да продължава да се извършва изцяло на италианска земя, данъците се пращат в България. Авторът на репортажа говори за множество разследвания разкриващи не малък брой италиански компании, които са избягвали данъци за милиони евро, като са се регистрирали в страната ни. Феноменът се нарича esterovestizione и накратко се състои в това да прикриваш, че оперираш в Италия, за да не плащаш данъците си там.

В репортажа се споменава, че при регистрирани в страната ни около 9000 италиански компании през 2020 г., през 2024 г. те са вече над 12 хиляди, или около 33% ръст. Споменава се и че поне 1000 от тях имат оборот от над 200 хиляди евро.

Според разследването причините да изберат страната е липсата на бюрокрация, както и възможността едно дружество да се регистрира само за 2-3 дни и то без физическото присъствие на собственика. Но най-основният е данъкът върху печалбата от едва 10% при цели 64% в Италия.

По думите на събеседник на Скерезини със скрита самоличност регистрацията на фиктивните офиси става чрез агенции, които предоставят адресите си за тази цел. По думите му някои от тях са специализирани да работят с италиански компании от конкретни региони и дава пример с Пулия, Молизе и Кампания.

Компаниите са основно с предмет на дейност в транспортния и строителния сектор.

В репортажа Андреа Скерезини и източникът му пътуват до Благоевград, където посещават два необитаеми адреса с регистрирани стотици фирми. Единият е именно в кв. "Еленово", за който казват, че има 120 фирми. Към днешна дата според papahgal.bg те са "едва" 88, но и това е внушително число за малък апартамент в покрайнините на Благоевград.

При проверка на Money.bg прави впечатление, че освен компаниите с италиански собственици има не малко такива и с други националности, различни от българската. Такива основно са гърци и албанци, но има още македонци, молдовци и сърби.

В репортажа на Rai 3 става ясно, че българските власти не предприемат действия за фиктивните фирми, освен ако няма сигнал от италианските или европейските органи, като например Европейската прокуратура. "Когато тези хора плащат данъците си, те внасят пари в България", заявява той и обяснява, че докато го правят, данъчните в страната нямат основание за намеса. Според него това е "добре смазана машина."