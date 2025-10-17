През третото тримесечие (юли-септември) на 2025 г. новорегистрираните фирми в страната са общо 11 545 броя. Същевременно за същия период, влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит фирми, в това число и обявените вече в несъстоятелност, са общо 1015 броя.

В сравнение със същото тримесечие на 2024 г., т.е. на годишна база, общият брой на новорегистрираните и банкрутиралите фирми се увеличава с по 0,1%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

А спрямо второто тримесечие на 2025 г. обаче, през третото новорегистрираните фирми се увеличават също с 0,1%, обаче влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност, нарастват с 0,2%.

Интересна е тенденцията от кои сектори са повечето новорегистрирани и тръгнали по пътя към фалита фирми. Оказва се, че през третото тримесечие на 2025 г., с най-голям относителен дял - и то наближаващ 90% - както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност фирми, са тези от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", съответно - 88,9% и 88,8%.