Турската нискотарифна авиокомпания Pegasus Airlines официално обяви споразумение за придобиване на Чешките авиолинии (ČSA) и авиокомпанията на групата Smartwings за 154 милиона евро. Сделката, която трябва да бъде одобрена от регулаторните органи, се очаква да бъде финализирана в рамките на 12 месеца.

Според медийни съобщения, Pegasus е наддала повече от полската авиокомпания LOT малко преди планираното подписване на договора.

Турският превозвач е предложил на собствениците на Smartwings с 10 милиона евро повече от източноевропейския конкурент. Ръководството на LOT вече било в Прага, готово да финализира придобиването, когато собствениците приели конкурентната оферта.

"В Pegasus Airlines започнахме през 2005 г. с една смела амбиция - да направим въздушния транспорт достъпен за всички. Сега, обединявайки сили с ČSA и Smartwings, отваряме нова страница в нашето развитие", заяви изпълнителният директор на Pegasus Гюлиз Озтюрк.

Pegasus, която в момента оперира 127 самолета и лети до 158 дестинации в 55 държави, ще придобие най-големия чешки въздушен превозвач с флот от 47 самолета и 80 дестинации в 20 държави. Турската компания планира да запази и двете марки - Smartwings и Pegasus Airlines, и да се фокусира върху разширяването на съвместното им присъствие в Европа.