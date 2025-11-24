Собственикът на Daily Mail - компанията DMGT, обяви, че е сключила сделка за 500 милиона паунда (650 милиона долара) за закупуване на конкурентното издание The Telegraph, съобщават световните медии. Това обединение ще създаде една от най-мощните медийни групи с десни убеждения във Великобритания, пише Reuters.

Сделката идва седмица след като частната инвестиционна фирма RedBird Capital Partners, базирана в САЩ, оттегли офертата си за The Telegraph - един от най-големите вестници във Великобритания.

"Вестник Daily Telegraph ще остане редакционно независим от другите заглавия в групата", пише в съобщение на DMGT.

RedBird, основана от бившия банкер на Goldman Sachs Джери Кардинале, се споразумя през май да купи собственика на Daily и Sunday Telegraph, след като предишна оферта от RedBird IMI, подкрепена от Обединените арабски емирства (ОАЕ) компания, се провали.

Фирмата оттегли офертата си на фона на негативната реакция от страна на служителите на Telegraph Media Group и преди решението на правителството дали да отнесе офертата до регулаторните органи за проверка.

Източник, близък до RedBird, заяви пред Reuters, че процесът на регулаторно одобрение е бил по-бавен от очакваното, което е допринесло за съмнения относно сроковете и осъществимостта на придобиването. Продължителната вътрешна опозиция от висши фигури в редакцията на Telegraph я е накарала да се оттегли.

Financial Times, който първи съобщи за сделката с DMGT, пише, че цената е била определена на около 500 милиона паунда, за да се изплатят парите, похарчени от консорциума, воден от RedBird.

