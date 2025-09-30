След промяната в собствеността си и влизането във владение на чешкия милиардер Даниел Кретински чрез International Distribution Services, Royal Mail поема по нов курс на развитие. Компанията обяви планове за откриване на близо 8000 магазина на главните улици в страната - мащабен ход, който бележи най-голямата й трансформация от години насам, пише The Sun.

Новата мрежа от обекти под бранда Royal Mail Shop цели да приближи услугите на компанията до клиентите. В тях ще може да се изпращат, събират и връщат пратки, а за първи път пощенски услуги ще се плащат директно на гише, вместо само онлайн.

Вече са ребрандирани около 500 магазина, а останалите ще бъдат отворени поетапно през следващите месеци. От 2026 г. на част от локациите ще се появят и павилиони за самообслужване, а удълженото работно време вечер и през уикендите ще направи достъпа още по-удобен.

Разширяването е подкрепено от инвестиция от £43,9 милиона. Част от средствата са насочени към придобиването на 49% дял в логистичната мрежа Collect+, която вече управлява над 14 000 точки в Обединеното кралство, включително магазини за хранителни стоки, будки и бензиностанции.

Ръководството подчертава, че новите обекти ще обединят ключовите услуги на Royal Mail и ще се превърнат в "едно гише" за всички пратки на клиентите.

Ходът идва в ключов момент: компанията отчете печалба от £12 милиона за първи път от 3 години. Засега обаче това не е достатъчно - след приспадане на разходите за съкращения да остава със загуба от £8 милиона.