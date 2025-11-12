Китайската корпорация CRBC, специализирана в строителството на пътища и мостове, стартира изграждането на високоскоростен път на стойност 159,8 милиона евро в Хърватия. Шосето ще бъде разположено в натоварен пътен участък от Брестовац Пожески до кръстовището Годиняк близо до град Пожега, в Източна Хърватия, съобщават от държавната компания за управление на пътищата на Хърватия - Hrvatske, цитирани от SeeNews.

На церемония по първата копка присъстваха хърватският вицепремиер и министър на морското дело, транспорта и инфраструктурата Олег Буткович, както и китайският посланик в Хърватия Ци Цяндзин, предават местните медии. В обръщение към присъстващите на церемонията Буткович подчерта значението на проекта за скоростен път като втория по големина инфраструктурен проект след моста Пелешац, който също е построен от CRBC.

"Професионализмът и възможностите на CRBC са възхитителни и съм уверен, че проектът за този ключов скоростен път също ще бъде завършен гладко и навреме, както беше и с моста", заяви пред репортери министърът.

От своя страна Ци изрази надежда, че проектът Пожега-Годиняк ще допринесе допълнително за развитието на приятелските отношения между Китай и Хърватия, както това е станало чрез моста Пелешац.

Договорът за изграждане на 14,75-километровото трасе на стойност 160 милиона евро беше подписан през май между CRBC и държавния пътен оператор Croatian Roads. Проектът включва изграждането на 3,34-километров тунел, три надлеза, шест подлеза и още един подлезен тунел.

След като бъде завършен след четиригодишно строителство, високоскоростният път ще свързва Пожега и Годиняк по бърз и модерен, като според очакванията това ще захрани сериозно икономиката на Източна Хърватия.