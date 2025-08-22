Според източници, цитирани от световните медии, компанията майка на Facebook Meta наскоро се е съгласила да похарчи над $10 милиарда за услуги на Google Cloud. Условията на сделката все още са поверителни, но е известно, че тя е с продължителност от шест години, пише Reuters.

Сделката между Meta и Google се фокусира върху инфраструктурата за изкуствен интелект. Meta инвестира сериозно в развитие и таланти, свързани с AI, като се очаква общите разходи на компанията на Марк Зукърбърг за 2025 г. да са между $114 милиарда и $118 милиарда.

Източник: iStock

Детайли по сделката

Meta ще плати минимум $10 милиарда, за да използва сървърите и хранилището на Google Cloud, в опит бързо да осигури повече изчислителна мощност, докато се конкурира в надпреварата за предлагане на потребителите на инструменти с изкуствен интелект, пише Bloomberg.

Споразумението бележи първата голяма сделка за облачни изчисления между Meta и Google, която е на трето място на пазара след AWS на Amazon и Azure на Microsoft.

Главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, обеща да похарчи стотици милиарди долари за изкуствен интелект и инфраструктурата, необходима за неговата поддръжка. Въпреки че компанията има повече от две дузини собствени центрове за данни и активно изгражда още, включително огромен проект с в Луизиана.