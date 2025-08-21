След месеци на агресивни инвестиции и привличане на топ таланти с астрономически заплати, Meta неочаквано променя курса си в областта на изкуствения интелект. Компанията, която още наскоро предлагаше деветцифрени пакети за заплащане на изследователи от OpenAI и Google, сега обмисля значително съкращаване на своето AI подразделение, пише NYT.

Във вторник Meta обяви вътрешно реорганизацията на своето AI подразделение Meta Superintelligence Labs. разделяйки го на четири групи. Новата структура включва отделни екиби за AI изследвания, разработка на "суперинтелигентност", продукти и инфраструктура като дейтацентрове и AI хардуер.

Тази реорганизация обаче крие по-дълбоки промени. Според източници на вестника, запознати със ситуацията, се очаква някои AI ръководители да напуснат компанията, а цялото подразделение може да бъде значително намалено.

Дискусиите включват елиминиране на роли или преместване на служители в други части на компанията, тъй като AI дивизията е нараснала до хиляди хора през последните години.

Днес това в голяма степен беше потвърдено, след като говорител на компанията заяви, че се спира назначаването на нови AI специалисти - заради "организационно планиране и създаване на базова структура" за екипа, който се занимава с изкуствения интелект.

Милиардни инвестиции и вътрешно напрежение

Марк Зукърбърг демонстрира решителността си да остане в AI състезанието и даже да го спечели през юни, когато Meta обяви създаването на лаборатория за суперинтелигентност, предназначена да създаде AI по-мощен от човешкия мозък.

Компанията инвестира 14,3 милиарда долара в стартъпа Scale AI и назначи неговия главен изпълнителен директор Александър Уанг като свой главен AI директор.

Тя предложи деветцифрени възнаграждения, за да привлече изследователи от конкуренти като OpenAI и Google, предизвиквайки истинска война за таланти в Силициевата долина. В разговор с инвеститори миналия месец Зукърбърг заяви, че залага на суперинтелигентността за "нова ера" на индивидуалните възможности.

Създаването на екипа за суперинтелигентност под ръководството на Уанг обаче е породило вътрешни напрежения. Новият екип обсъжда възможността следващият AI модел на Meta да бъде "затворен", което би означавало драстична промяна от дългогодишната философия на компанията за отворен код.

Екипът избра да изостави предишния frontier модел на Meta, наречен Behemoth, и да започне отначало с нов модел. Behemoth беше забавен миналата пролет след разочароващи тестове за производителност.

През юли Meta назначи Шенгджия Жао, изследовател от OpenAI и част от оригиналния екип на ChatGPT, като главен AI изследовател. През последните седмици той провежда интервюта с дългогодишни AI експерти в Meta, разпитвайки ги за тяхната минала работа - явно с цел да ги премести другаде в рамките на организацията.

Пазарната реакция и последствия

Новината за Meta идва в момент, когато акциите се търгуват близо до рекордни нива, а инвеститорите очакват новини за възможни намаления на лихвените проценти от Федералния резерв. Експертите предупреждават, че оттеглянето от AI инвестициите все още не е напълно отразено в пазарните оценки.

Така не е изненада, че акциите на Meta паднаха след съобщенията за евентуални съкращения в AI звеното на компанията.

Неотдавна даже Сам Алтман от OpenAI коментира, че според него има "балон" в сферата на изкуствения интелект. Тези коментари, както и скорошен доклад на MIT за изключително ниската ефективност на AI имплементациите в бизнеса, вече доведоха до сериозен спад на технологичните акции в началото на седмицата.