През ноември 2025 г. Китай е внесъл от Русия злато на стойност 961 милиона долара, което е рекордна за всички времена месечна стойност, показват данните на китайските митници, пише РИА Новости.

През октомври вносът от Пекин на руски благородни метал общо е възлязал на 930 милиона долара.

Като цяло за 11-те месеца (януари-ноември) на 2025 г., вносът на руско злато в Китай достигна 1,9 милиарда долара, като половината от него е внесено през ноември.

През юни Bloomberg съобщи, че износът на руски благородни метали за Китай през първата половина на 2025 година почти се е удвоил, достигайки 1 милиард долара - на фона на рекордните цени на златото (както и на среброто), съчетани със силно търсене.

Златните резерви на Русия през 2025 г. са нараснали във финансово изражение с над 92 милиарда долара, показват данните на Централната банка на страната. Този ръст се счита за рекорден. Към 1 ноември 2025 г., стойността на монетарното злато в трезорите на руската Централна банка достига 299,8 милиарда долара.

Докато преди година стойността му се е изчислявала на 207,6 милиарда долара. Същевременно трябва да се отбележи, че посоченото нарастване на стойността на златото се дължи основно на голямото покачване на цените му, а не на увеличаване на физическия му обем.