Китай отбеляза исторически рекорд в електропотреблението през 2025 година, достигайки 10,4 трилиона киловатчаса (kWh) - повече от двойно от потреблението на САЩ. Това е първият път в историята на страната, когато годишното електропотребление надхвърля 10 трилиона kWh, съобщи Националната енергийна администрация.

Петпроцентният ръст спрямо предходната година постави Китай на първо място в света по електропотребление - повече от комбинираното потребление на Европейския съюз, Русия, Индия и Япония взети заедно, съобщи държавната телевизия CCTV.

Движещи сили на растежа

Основните двигатели на този драматичен ръст са третичният сектор, включващ изкуствен интелект и облачни услуги, и битовото потребление. Потреблението в третичния сектор нарасна с 8,2 на сто до 1,99 трилиона kWh, като основен принос имат електрическите превозни средства и IT услугите.

Зареждането и смяната на батерии на електромобили отчете впечатляващ скок от 48,8 на сто, докато информационните технологии регистрираха 17-процентно увеличение на фона на експлозивния ръст на търсенето на центрове за данни и AI услуги.

Вторият ключов фактор е битовото потребление, което достигна 1,59 трилиона kWh - ръст от 6,3 на сто спрямо предходната година. Горещите вълни през миналата година доведоха до рекордни нива на електропотребление в няколко региона, включително Хенан, Шънси и Хубей.

Мащабни инвестиции в енергетиката

За да посрещне нарастващото търсене на електроенергия, операторът обяви амбициозен план за 4 трилиона юана (574 милиарда долара) за модернизация на националната електрическа мрежа през следващите пет години до 2030 година.

Това представлява 40-процентно увеличение спрямо предходния петгодишен период и най-голямата инвестиция в историята на компанията.

Планът предвижда добавяне на 200 гигавата мощност от възобновяеми енергийни източници годишно, с цел 25% от енергийното потребление до 2030 г. да се задоволява от източници извън изкопаемите горива.

Голяма част от инвестициите са насочени към западните региони на Китай, където се намират ключови дата центрове, обслужващи технологични гиганти като Alibaba Group и Huawei Technologies. От 2022 година Китай изгражда инфраструктура за съхранение на данни в западните региони, където енергийните ресурси са по-изобилни, за да обслужва нуждите на големи компании, концентрирани в крайбрежните райони, под националната инициатива "Източни данни, западни изчисления".

AI надпреварата с Америка

Централна роля в експлозивното електропотребление играе нарастващото търсене на AI услуги, които изискват масивни центрове за данни, оборудвани с усъвършенствани полупроводникови чипове от Nvidia и Huawei за обучение и обслужване на най-съвременни AI модели.

Международната агенция по енергетика прогнозира, че китайските data центрове ще използват до 170 на сто повече електроенергия през 2030 спрямо 2024 година, докато в САЩ увеличението ще бъде 130 на сто. През ноември UBS прогнозира, че търсенето на енергия от AI дата центрове в Китай ще расте с годишна ставка от 2,3 на сто между 2028 и 2030 година.

Докато Китай добави около 445 гигавата мощност през първите 11 месеца на 2025 година, САЩ добавиха само 64 гигавата миналата година. Тази разлика е подчертана от анализатори като основно предимство на Китай в AI надпреварата със САЩ, въпреки дефицита на страната в изчислителни ресурси.

Енергийната пропаст накара американски индустриални лидери като главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и технологичния милиардер Илон Мъск да призовават администрацията на Тръмп да се ангажира с амбициозни цели за укрепване на енергийния капацитет на страната.

Някои дори призовават за по-голям фокус върху ядрената енергия, включително инвеститорът Майкъл Бъри, който наскоро заяви, че САЩ рискуват да изгубят лидерството си в AI, ако електрическата им мрежа продължи да изостава.