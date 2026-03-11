УниКредит Булбанк въвежда Comfort by UniCredit - нов модел на банково обслужване, който позволява на клиентите да управляват своите финанси изцяло дистанционно, без посещение в банков клон, като същевременно получават персонална консултация от личен банкер. Новата услуга комбинира дигиталните възможности на мобилното банкиране с индивидуална експертна подкрепа и е насочена към клиенти с динамично ежедневие, които предпочитат бърз и удобен достъп до банкови услуги.

Клиентите на Comfort by UniCredit могат да се възползват от Виртуалния ипотечен център за изцяло дигитално кандидатстване за ипотечен кредит.

Чрез Comfort by UniCredit клиентите могат дистанционно да откриват и управляват сметки, да кандидатстват за кредити, да получават консултации за инвестиции и застраховки, както и да извършват редица други банкови операции. Комуникацията с личния банкер се осъществява по предпочитан от клиента канал - телефон, имейл или видео връзка.

Източник: УниКредит Булбанк

"Дигиталните канали вече са естествена част от ежедневното банкиране, а Comfort by UniCredit е следващата стъпка в развитието на клиентското изживяване - комбинация от модерни технологии и персонално отношение. Услугата отразява реалните навици и очаквания на нашите клиенти и им дава възможност да получат професионална финансова подкрепа по всяко време и от всяко място, без да се губи личният контакт и доверието, които са в основата на отношенията с банката", коментира Борислав Генов, главен директор "Банкиране на дребно" и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Услугата стъпва върху дигиталната екосистема на банката, включително мобилното приложение Булбанк Мобайл, чрез което клиентите могат да извършват ежедневни банкови операции като плащания, спестявания, инвестиции и управление на кредити.

В рамките на новия модел банката предлага и Виртуален ипотечен център, който позволява изцяло дистанционен процес за консултиране и кандидатстване за ипотечен кредит. Клиентите могат да преминат през основните етапи - от първоначалната консултация до подаването на документи - без посещение в банков офис.

Comfort by UniCredit е част от стратегията на УниКредит Булбанк за развитие на дигиталните канали и модернизиране на клиентското обслужване. Към момента над 98% от ежедневните банкови операции на клиентите на банката се извършват дигитално, а броят на активните потребители на мобилното приложение Булбанк Мобайл надхвърля 800 хиляди .

С въвеждането на Comfort by UniCredit УниКредит Булбанк разширява възможностите за дистанционен достъп до банкови услуги и отговаря на нарастващото търсене на бързи, гъвкави и персонализирани финансови решения.

Допълнителна информация можете да намерите тук: Comfort by UniCredit - УниКредит Булбанк и Comfort by UniCredit - бизнес клиенти - УниКредит Булбанк