Реален годишен ръст от 3,7% ще отчете БВП на страната през тази и следващата година, прогнозират икономистите на "УниКредит Булбанк".

Като цяло, прогнозите на банката поставят България на водеща позиция по ръст на БВП в Централна и Източна Европа - след нас остават Хърватия (3,1% през тази и 3,2% през следващата година), Полша (3,2% и 3%) и Сърбия (2,5% и 3,4%).

Според тримесечния обзор на The Investment Institute by UniCredit икономиките от ЦИЕ ще растат с приблизително двойно по-бързи темпове от средното за Европейския съюз през 2025-2026 г. - благодарение на устойчивото потребление, стабилизирането на износа и възобновените инвестиции.

Моторите на икономиката

Традиционно вътрешното търсене и по-специално частното потребление ще е основен мотор на растежа у нас, но догодина се очаква темпото в това направление да спадне. Причината: "очакваното забавяне на ръста на заплатите, което отразява усилията за фискална консолидация, включващи умерено увеличение на възнагражденията в публичния сектор".

Добрата новина е че се очаква по-силен растеж на износа. "Според прогнозата на УниКредит Булбанк, външното търсене ще се засили през 2026 г., тъй като се очаква растежът в ключовите търговски партньори постепенно да се възстанови от негативното въздействие на по-високите мита, които доведоха до значително забавяне на глобалната търговия тази година", пишат от банката.

"Външното търсене показва първи признаци на стабилизация, като производственият обем се подобрява в Полша, Чехия, Хърватия и Сърбия, а се стабилизира в Румъния и Словакия. Очаква се новият капацитет в сектора на батериите в Унгария да допринесе положително от 2026 г. нататък", посочват в анализа си и от The Investment Institute by UniCredit.

Очакването е спадащите лихвени проценти и по-бързото усвояване на евросредства в комбинация с положителен ефект от германския фискален стимул да подкрепят инвестициите в основен капитал - и така да видим инвестиции в производството в региона, включително с чуждестранно участие.