До €890 милиона допълнително финансиране за микро-, малки и средни предприятия в Централна и Източна Европа може да бъде мобилизирано до края на 2027 година чрез разширен гаранционен механизъм по програмата InvestEU. Сред държавите, които ще се възползват от ресурса, са България, Хърватия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Словения.

Финансирането идва след ново гаранционно споразумение между УниКредит и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка. Новата гаранция е на стойност €445 милиона и представлява най-голямата транзакция по InvestEU, изпълнявана досега от ЕИФ, като надгражда обхвата на неограничения гаранционен механизъм, стартиран през 2023 г.

От УниКредит подчертават значението на програмата за реалната икономика в региона. "Микро-, малките и средни предприятия в ЦИЕ осигуряват работа на над 65% от хората в региона и създават над 55% от икономическата стойност, но някои от техните амбиции все още изпреварват достъпа им до възможно финансиране", отбеляза Теодора Петкова, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа.

"През последните 10 години заедно с ЕИФ сме осигурили над €2,6 милиарда финансиране за малки и средни предприятия, което позволи на повече от 13 000 компании да реализират инвестиционните си планове, да внедрят иновации, да повишат технологичното си ниво и да станат по-конкурентоспособни", припомни Петкова.

Тя допълни, че чрез разширяването на партньорството InvestEU с ЕИФ банката увеличава обемите на кредитиране и предоставя реални ползи за бизнеса. "По този начин предприемачите с добри идеи могат да инвестират, да внедряват иновации и да се развиват по-бързо, с по-малко ограничения", посочи още Теодора Петкова.

Разширената програма ще бъде насочена основно към проекти, свързани с устойчивост и иновации. Както досега, тя ще продължи да предлага на МСП подобрени условия за финансиране - по-конкурентни цени, по-дълги срокове за погасяване и намалени изисквания за обезпечение.

"Споразумението показва как InvestEU може да бъде приложен в мащаб, за да осигури реален ефект за микро-, малките и средни предприятия в Европа", заяви главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Марют Фалкстед. "Чрез значителното разширяване на нашето партньорство с УниКредит подкрепяме хиляди бизнеси в Централна и Източна Европа, в тяхната инвестиция в устойчивост, иновации и дигитална трансформация", допълни тя.

По думите й активното използване на предходната гаранция потвърждава както необходимостта, така и ефективността на този подход, и е в основата на решението за неговото по-нататъшно разширяване.

Разширеното споразумение въвежда и нов инструмент за финансиране: "За първи път даваме възможност на МСП да навлязат по-дълбоко на капиталовите пазари чрез миниоблигации - инструмент, който набира скорост и в който много компании в различни държави виждат сериозен потенциал", разкри Петкова.

Споразумението беше обявено по време на FT CEE Forum във Виена - най-големия икономически форум за Централна и Източна Европа, който отново събра над 2500 делегати от над 50 държави.