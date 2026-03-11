Американският телекомуникационен гигант AT&T Inc. ще инвестира през следващите пет години около 250 милиарда долара, за да изгради "най-добрата и най-голяма" мрежа в Съединените щати, обяви компанията.

От AT&T смятат, че настоящата данъчна и регулаторна среда в САЩ е най-благоприятната за подобни инвестиции от десетилетия.

Огромните инвестиции (средно около 50 млрд. долара годишно), наред с други неща, ще ускорят внедряването на кабелна, безжична, сателитна мрежа, както и 5G домашна интернет в американските градове и селски райони. Партньорство с AST SpaceMobile в областта на спътниковата връзка ще разшири покритието до отдалечени райони на страната.

AT&T (ще) инвестира и в мрежова сигурност, анализ на кибер заплахите, базиран на изкуствен интелект, както и укрепване на сътрудничеството си с държавния сектор.

Освен това, компанията ще инвестира в обучение, включително в областта на изкуствения интелект, и планира да наеме хиляди техници само тази година.

Основател на компанията AT&T с вече 150 години история, е изобретателят на телефона Александър Греъм Бел. AT&T обслужва над 100 милиона души и около 2,5 милиона фирми в САЩ.