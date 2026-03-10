Сърбия планира да отпусне 48 милиарда евро за капиталови инвестиции в периода 2028 и 2035 г., за да ускори икономическия си растеж. Това обяви президентът на страната Александър Вучич, цитиран от SeeNews. От общата сума, 17 милиарда евро ще бъдат инвестирани през периода 2028-2030 г., а 31 милиарда евро през периода 2031-2035 г., заяви сръбският държавен глава по време на представяне на икономическата програма "Стратегия Сърбия 2030", излъчена от обществения радио и телевизия RTS.

Допълнителни 15 милиарда евро ще бъдат инвестирани в повишаване на способностите на сръбската армия през осемгодишния период.

Една от целите на стратегията е минималната месечна нетна заплата в Сърбия да се увеличи до 760 евро през 2030 г. от 551 евро през 2025 г., средната нетна заплата до 1700 евро от 1057 евро и средната пенсия до 750 евро от 484 евро.

Източник: iStock

Между 2028 и 2035 г. Сърбия ще инвестира в голям брой сектори, като най-голямата част от общите планирани инвестиции, 14,4 милиарда евро, ще бъдат разпределени в енергийния сектор, от които 6,5 милиарда евро в капацитети за производство на енергия. Над 2,5 милиарда евро ще бъдат инвестирани в здравна инфраструктура, 1,5 милиарда евро във водоснабдителна инфраструктура, 313 милиона евро в индустриални паркове и индустриални зони, 230 милиона евро в политики, насърчаващи раждаемостта, и 220 милиона евро в образование.

Планирани са и големи инвестиции в дигитализацията и развитието на инфраструктура за изкуствен интелект, както и в изграждането на пътища и железопътни линии.

Сръбският министър на финансите Синиша Мали заяви по време на презентацията, че Стратегия "Сърбия 2030" е най-амбициозната и обширна програма, насочена към ускоряване на растежа и развитието на икономиката на страната.

"Планът е БВП на Сърбия да достигне 133,2 милиарда евро през 2030 г., в сравнение с 88,7 милиарда евро през 2025 г.", заяви Мали.

Стратегия "Сърбия 2030" следва програма "Скок в бъдещето - Сърбия Експо 2027" на стойност 17,8 милиарда евро, предвиждаща инвестиции между 2024 и 2027 г., и инвестиционна програма на стойност 14 милиарда евро за периода 2020-2025 г., предназначена да стимулира икономиката на страната.

Ръстът на БВП на Сърбия се забави през 2025 г. до 2% от 3,9% през 2024 г. в резултат на глобалното търговско и геополитическо напрежение, както и на вътрешнополитическата несигурност.

Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка очакват растежът на БВП на Сърбия да се ускори до 3% през 2026 г., докато централната банка на страната изчисли, че местната икономика ще се разшири с 3,5% тази година, благодарение на инвестициите, планирани преди международното изложение Експо 2027.