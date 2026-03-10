Турция насочва вниманието си към модернизиране на митническия си съюз с Европейския съюз, след като си осигури жадуваното място в рамките на нововъзникващата индустриална рамка на блока "Произведено в Европа", съобщава Daily Sabah, позовавайки се на свой източник.

Миналата седмица ЕС представи интензивно обсъждания си Закон за индустриалния ускорител (IAA), който ще определи изисквания за нисковъглеродни емисии и "Произведено в ЕС" за обществени поръчки или субсидии за производство на алуминий, цимент и стомана, както и технологии, включително вятърни турбини, електролизатори или електрически превозни средства.

Турция и бизнес светът отдавна се застъпват за включването на Турция в рамката. Министърът на търговията на страната Омер Болат заяви, че последните развития в индустриалната политика на ЕС отразяват въздействието на дипломатическите и бизнес усилията на Анкара. Според него държавата е доволна да види, че проектът на рамка за подкрепа на индустрията, приет от Европейската комисия, включва препратки към митническия съюз, който според него помага за защитата на търговските потоци и инвестициите между Турция и Европейския съюз.

"Включването на митническия съюз в тази рамка означава осигуряване както на взаимната ни търговия, така и на инвестициите, които европейските компании са направили в Турция", заяви Болат, цитиран от местните медии.

Той подчерта, че Турция остава неразделна част от европейската индустрия и верига за доставки, отбелязвайки, че страната сега се нарежда на 16-о място сред най-големите икономики в света с национален доход от 1,6 трилиона долара. Министърът коментира, че инициативата "Произведено в Европа" се е превърнала в основен проблем в началото на декември, което е довело до период на интензивна търговска дипломация и стрес относно потенциални квоти за стомана и ограничения за износ на скрап.

Най-важният повратен момент в тези преговори са изчерпателните писма, изпратени от турския президент Реджеп Тайип Ердоган до лидерите на ЕС в средата на декември, в които се изразяват дълбоки опасения и очаквания за положителен резултат. По време на 30-годишния период на митническия съюз ЕС се е превърнал в най-големия търговски партньор за Турция, докато а страната превърнала в жизненоважен партньор за блока, подчелтават турските власти.

Общият обем на двустранната търговия е нараснал от 26,6 милиарда долара през 1995 г. до 233 милиарда долара през 2025 г., което представлява деветкратно увеличение, отразяващо задълбочаващата се икономическа интеграция между двете страни. Турция осъществява 43% от общия си износ към ЕС, докато 32% от вноса ѝ произхожда от съюза, като износът се е увеличил от 11 милиарда долара до 117 милиарда долара за три десетилетия.

Турската държава подчертава, че отношенията далеч надхвърлят обикновената търговия, тъй като 70% от 287-те милиарда долара преки международни инвестиции, влезли в Турция между 2003 и 2025 г., идват от фирми, базирани в Европейския съюз.