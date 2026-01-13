Русия увеличи износа на стомана за Турция през периода януари-ноември 2025 г. с 44% на годишна база, до общо 4,1 милиона тона, според данни на Турската асоциация на производителите на стомана (TCUD), като така стана водещият доставчик за страната, пише "Комерсант". Китай остана на второ място, увеличи доставките за турския пазар за периода с 19,4% на годишна база, до 4 милиона тона.

По всяка вероятност, и за цялата 2025 г. Русия ще бъде най-големият доставчик на стомана за Турция, следвана от Китай.

Турция е един от най-важните експортни пазари за руските производители на стомана. Конкурентоспособността на руските компании в страната традиционно се обяснява с относително ниските цени и сравнително кратките логистични маршрути. Слабото вътрешно търсене в Русия също допринесе за растежа на износа за Турция.

Освен това, през 2025 г., Русия активно увеличи износа на чугун за Турцияq така че покупките на този продукт от Турция от чужбина достигнаха 80% само от Русия. За отбелязване е, че за да заеме 80% от вноса на чугун за Турция, Русия през 2025 г. е удвоила доставките спрямо предходната година.

От Турската асоциация на производителите на стомана коментират, че увеличението на доставките от Русия се дължи в голяма степен на ограничения достъп на руски производители на стомана до чуждестранни пазари, поради санкциите.

А увеличението на китайските доставки на стомана, от турската асоциация обясняват с усилията на Китай да пренасочи свръхпродукцията си към международните пазари, вкл. и поради на спада на вътрешното търсене.

Същевременно от TCUD отбелязват, че натискът на вноса от Русия и от Китай е увеличил конкуренцията за местните стоманодобивни компании. Според прогнозите на TCUD, Китай ще продължи да увеличава износа на стомана, предвид очакванията за продължаващ спад на вътрешното търсене и през 2026 г., с около 1%.

Това означава, че е възможно през настоящата година общият износ на китайската стомана за Турция да достигне 5 млн. тона, като така Китай би могъл да стане най-големият доставчик на стомана за Турция, изпреварвайки Русия, смятат от Турската асоциация на производителите на стомана.