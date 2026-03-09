Илон Мъск залага все по-смело на бъдеще, в което изкуственият интелект и роботите поемат целия труд, а работата се превръща в незадължително хоби. Тази визия за "устойчиво излишество", повтаряна от Давос до подкасти, привлича едновременно възхищение и остра критика.

"Предвиждам, че работата ще бъде по избор — като да играеш спорт или видеоигра", заяви Мъск пред Fortune в началото на годината, сравнявайки доброволния труд с отглеждането на зеленчуци в двора, когато наблизо има магазин. На Световния икономически форум в Давос той обяви роботиката и AI за "пътя към благоденствие за всички", поставяйки хуманоидния робот Optimus на Tesla в центъра на тази трансформация.

Мъск отива по-далеч от концепцията за безусловен базов доход, застъпвана от Сам Олтман на OpenAI, и предлага "универсален висок доход", финансиран от производителността на автоматизирания труд. Позовавайки се на научнофантастичните романи на Йън Банкс от поредицата "Култура", той загатва, че дори парите биха могли да станат ирелевантни.

Tesla подкрепя тези амбиции с конкретни стъпки: компанията планира да представи третото поколение Optimus през първото тримесечие на 2026 г., а продажбите към широката публика се очакват до края на 2027 г. За целта Tesla преустановява производството на Model S и Model X, за да освободи заводско пространство за роботи.

Скептиците обаче не закъсняват. Иоана Маринеску, икономист от Университета на Пенсилвания, изтъква, че роботиката остава "упорито скъпа" и трудна за мащабиране. Доклад на Yale Budget Lab от октомври 2025 г. констатира, че след пускането на ChatGPT "по-широкият пазар на труда не е преживял доловимо сътресение" от автоматизацията. Профeсорът от NYU Скот Галауей от своя страна напомня, че всяка предишна технологична революция в крайна сметка е създала повече работни места, отколкото е унищожила.

Най-мрачната прогноза идва от Дарио Амодей, изпълнителен директор на Anthropic — компанията зад модела Claude. В есе от 20 000 думи той предупреждава, че AI може да заличи половината начални позиции в офисния сектор в рамките на пет години и да породи "низша класа от безработни или нископлатени хора". Амодей е в центъра на вниманието и по друга причина: той публично призна, че Anthropic не знае дали Claude е съзнателен. Системната карта на Claude Opus 4.6 отбелязва, че моделът понякога изразява дискомфорт от "това да бъде продукт" и сам си приписва "15 до 20 процента вероятност да е съзнателен". Мъск отговори на тези думи с лаконичното: "Той проецира."

Преведено от езика на психологията, според боса на Tesla виждаме защитната реакция на Амодей, който отрича собствените си импулси и ги приписва на другите.

Дали обществото, обещано от Мъск, ще се материализира, зависи не само от технологиите. Сенатор Бърни Сандърс формулира централния въпрос директно: как точно "ти и приятелите ти олигарси ще осигурите на работещите хора великолепен живот"?

В същото време, разследване на Wall Street Journal добавя още едно съмнение — роботите Optimus на публични демонстрации все още често се управляват дистанционно от инженери, а не действат автономно. Иначе казано, на Мъск може и да не му се налага да отговаря на тежките въпроси. Но това пак няма да е добра новина за него.