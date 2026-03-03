Илон Мъск прогнозира, че Tesla ще построи фабрики на Луната и то до 20 години, съобщава Yahoo Finance, цитирайки интервю на милиардера с Андре Тириг, който е управител на гигафабриката на компанията в Берлин.

Мъск споделя своите прогнози за бъдещето на неговата иновативна компания, произвеждаща отличаващите се електромобили.

"След 20 години бих казал, че Tesla ще има фабрики на Луната. Аз виждам едно проспериращо и изключително светло бъдеще за компанията. И бих казал, запазете акциите си на Tesla, защото те ще струват наистина много", заяви Илон Мъск по време на интервюто.

Източник: GettyImages

Бизнесменът и преди е споделял, че има амбициите да произведе заводи на Луната. През декември миналата година той предложи изграждането на сателитни фабрики на лунната повърхност, за да се изпращат сателити с изкуствен интелект в космоса, без да се налага да се използват ракети.

Вместо това милиардерът предположи изграждането на масов двигател, което е концептуален метод за задвижване, включващ ускоряване на полезни товари с помощта на магнитна левитация чрез електромагнити.

Мъск твърди още, че хуманоидният робот Optimus на Tesla ще помогне на човечеството да колонизира други планети, като се превърне в първата по рода си теоретична машина, способна да създава копия на себе си, използвайки суровини от Земята. Копията след това щели да бъдат изпратени до други планети, за да се помогне за създаването на човешко присъствие.

И докато всички тези научнофантастични изказвания на ексцентричния предприемач набират популярност сред медии и социални мрежи, данните за продажбите на автомобилния му производител не са никак идеални в момента.

Tesla регистрира 17% спад на европейските си продажби на годишна база през януари, като пазарният дял на компанията също спадна до 0,8%. И все пак, човек е голям колкото са големи мечтите му. Може би клишето важи и за бизнеса.