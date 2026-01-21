Германският завод на Tesla в Грюнхайде е съкратил значително повече служители, отколкото компанията публично е заявявала. Това показват вътрешни данни, с които разполага икономическото издание Handelsblatt. За 2 години персоналът на фабриката е намалял с близо 14% - от 12 415 до 10 703 служители в момента.

Информацията идва от избирателната комисия на работническия съвет в предприятието. В покана за предстоящите избори за работнически съвет в началото на март председателят му Рене Зайферт посочва, че в завода в момента работят 1683 жени, 9006 мъже и 14 небинарни лица.

За сравнение, по време на предишните избори през 2024 г. персоналът е включвал 1788 жени, 10 616 мъже и 11 небинарни лица. Това означава, че за периода са съкратени общо 1712 работни места, или спад от 13,8%.

Handelsblatt е отправил запитване за коментар към ръководството на завода, но управителят на фабриката Тириг не е отговорил. Според изданието реалните съкращения в Грюнхайде надхвърлят мащаба на обявения от Илон Мъск през април 2024 г. глобален план за редукция на персонала.

Тогава главният изпълнителен директор на Tesla съобщи на служителите, че компанията ще намали работната си сила в световен мащаб с "повече от 10%".

"Докато подготвяме компанията за следващата фаза на растеж, е изключително важно да прегледаме всеки аспект на бизнеса с цел намаляване на разходите и повишаване на производителността", написа тогава Мъск в писмо до персонала.