Tesla планира да увеличи повече от 2 пъти капиталовите си разходи през тази година, предава Ройтерс. Така сумата ще набъбне до рекордните над $20 милиарда, а по-голямата част от средствата няма да бъде насочена към основния й бизнес с електромобили, управлявани от хора.

След като през 2024 г. отстъпи лидерството в глобалните продажби на електромобили на китайската BYD, компанията пренасочва инвестициите си към автономни превозни средства, хуманоидни роботи и собствена инфраструктура за батерии и литий. По време на представянето на финансовите резултати Илон Мъск обяви, че производството на Model S и Model X ще бъде прекратено, а освободеният капацитет в завода в Калифорния ще се използва за производство на роботите Optimus.

Къде отиват парите

Според финансовия директор Вайбхав Танеджа основните разходи ще бъдат насочени към производствени линии за Cybercab - напълно автономно превозно средство без волан и педали, електрическия камион Tesla Semi, роботите Optimus, както и към мощности за батерии и рафиниране на литий.

Въпреки че по-голямата част от приходите на Tesla все още идват от автомобили, управлявани от хора, пазарната й оценка я поставя по-близо до големите технологични компании. Очакванията на инвеститорите са свързани с възможността компанията да успее да комерсиализира автономното шофиране и хуманоидните роботи, благодарение на активните инвестиции в изкуствен интелект.

Колко точно са $20 милиарда

Планираните над $20 милиарда са повече от два пъти над капиталовите разходи от $8,5 милиарда година по-рано и значително над предишния рекорд от $11,3 милиарда. Tesla разполага с над $44 милиарда в брой и инвестиции, като ръководството не изключва и допълнително финансиране чрез дълг.

Мъск коментира, че част от проектите се реализират не толкова по стратегически избор, колкото поради необходимост. С това той визира трудностите при изграждането на капацитет за батерии и литий - ключов елемент от дългосрочните планове на компанията.