Масовото производство на електрическия камион Tesla Semi ще започне тази година, обяви Илон Мъск, като така изглежда се поставя край на почти десетилетие забавяния - влекачът беше представен за първи път още през 2017 година.

Електрическият камион клас 8, който може да изминава до 800 километра с едно зареждане, ще се произвежда в специализиран завод близо до Gigafactory Nevada с капацитет до 50 000 единици годишно при пълна мощност.

Първоначално Мъск обеща производството да стартира през 2019 година, но графикът многократно се отлагаше поради ограничения в доставките на батерии и приоритизирането на лекотоварни автомобили от страна на Tesla.

През декември 2022 година компанията представи "производствената версия" на Semi и достави първите единици на PepsiCo, но масовото стартира така и не се реализира. Вместо това Tesla стартира пилотна програма с ниски обеми, доставяйки само около 200 камиона на клиенти-партньори за тестване.

През първото тримесечие на 2026 година компанията потвърди, че първите серийни единици се очакват през първата половина на годината, а обемното производство ще набере скорост през втората половина. Този напредък идва след месеци строителни дейности в Невада, където Tesla инвестира над 20 милиарда долара в различни проекти, включително рафинерия за литий в Тексас, фабрики за LFP батерии и производство на хуманоидни роботи Optimus.

Потенциалът на Tesla Semi да трансформира товарния транспорт се крие в комбинацията от енергийна ефективност, екологични ползи и оперативна надеждност. DHL Supply Chain наскоро пусна в експлоатация първия си Tesla Semi след успешна пилотна програма в Калифорния, където камионът изминава над 5000 километра с товар до 34 тона. Превозното средство постигна впечатляващ разход от само 1,72 kWh на миля, доказвайки икономическата жизнеспособност на електрификацията в тежкия транспорт.

Всеки Tesla Semi намалява емисиите на парникови газове с близо 50 тона годишно, което го прави ключов инструмент за постигане на корпоративните ESG цели. Водещи логистични компании като UPS, PepsiCo, Sysco, Anheuser-Busch и Walmart вече са направили значителни поръчки или стартирали пилотни програми с камиона.

Паралелно с производството, Tesla разширява критичната зарядна инфраструктура. През януари компанията Pilot обяви партньорство за инсталиране на Semi Megachargers на около 20 локации в САЩ. Станциите ще използват технология V4, осигуряваща до 1,2 мегавата мощност, което позволява възстановяване на 70% от обхвата за 30 минути.

Освен по-"зелен", транспортът може да стане и по-безпилотен с помощта на Tesla Semi. Камионите имат нужното оборудване за автономно движение, макар поне към момента да се доставят без нужния софтуер. Това обаче може да се промени - още преди две години се появи информация, че се изпробва Semi без шофьор. Тъй като говорим за превозни средства, които в САЩ рядко напускат главните пътища и магистрали, подобна интеграция изглежда логична и даже по-лесна от тази за леките коли.

Заради големия дефицит на кадри в транспортната индустрия, това ще е истинска промяна в играта.