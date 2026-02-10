Консорциум, воден от американския логистичен гигант FedEx и частния инвестиционен фонд Advent International, обявиха споразумение за придобиването на полската компания за доставки InPost в рамките на сделка на стойност 7,8 милиарда евро.

Офертата от 15,60 евро на акция представлява 17% премия спрямо цената при затваряне в петък на амстердамската борса, където InPost е листната от 2021 година.

Advent International, който ще притежава 37% от компанията заедно с FedEx, е добре познат на българския пазар. Глобалният инвестиционен фонд е собственик на финтех компанията MyPOS и TBI Bank в България, като активно развива портфолиото си в региона на Централна и Източна Европа.

Присъствието на Advent в сделката за InPost подчертава стратегията на фонда за инвестиции в технологични и логистични решения с потенциал за мащабиране, посочват от фонда.

Сделката цели да разшири достъпа на FedEx до европейската мрежа от автоматични шкафчета за пратки на InPost, докато полската компания ще получи ресурси и експертиза за по-нататъшна експанзия в ключови пазари като Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Италия и страните от Бенелюкс. InPost оперира над 61 000 шкафчета в девет европейски държави и е доставила 1,4 милиарда пратки през 2025 година.

"Транзакцията ще подкрепи следващата ни фаза на растеж", коментира основателят и изпълнителен директор на InPost Рафал Бжоска, който ще запази управленската си роля. Компанията ще продължи да носи марката InPost и ще запази седалището си в Полша, където пионерски въведе концепцията за автоматизирани шкафчета за пратки.

След приключване на сделката, очаквано през втората половина на тази година, FedEx и Advent ще притежават по 37% от компанията. Инвестиционната компания A&R на Бжоска ще увеличи дела си от 12,5% на 16%, докато чешката PPF (собственик на bTV у нас) ще намали участието си от 28,75% на 10%. И трите фирми са съществуващи акционери в InPost.

Преминаването към частна собственост ще позволи на InPost да се фокусира върху дългосрочни стратегически цели без натиска на краткосрочните пазарни очаквания. Само във Великобритания, най-големия пазар на електронна търговия в Европа, компанията планира да удвои броя на шкафчетата си от 14 000 на 30 000.

Изпълнителният директор на FedEx Радж Субраманиам подчерта, че партньорството ще подобри ефективността на доставките до крайни потребители и ще позволи по-добро обслужване на клиентите в цяла Европа.