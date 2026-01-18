Обикновено успехът не идва от първия опит. Понякога и от втория, нито от третия. Ако на лице са талант, амбиция, усилена работа и решителност обаче, той несъмнено ще дойде. Това доказва историята на една от най-популярните компании за сладки изделия в света.

От мечта до реалност

Докато в детството си Франк Кларънс Марс боледува от полиомиелит, майка му го учи да прави ръчни шоколадови изделия. Още докато е в гимназията започва да продава Taylor"s Molasses Chips в Минесота, разказва Business Stories. На 19-годишна възраст се жени за учителката Етел Кисак. Две години по-късно - през 1904 година, се ражда синът им Форест Едуард Марс.

По това време обаче компанията Hershey, която е основана десетилетие по-рано, се разраства извън родния си щат с амбиции да се разпространи и утвърди на родния пазар. Липсата на достатъчно капитал и силната конкуренция тласкат Франк Марс към фалит.

Несполуките му не са само в професионален план, но и в личен. Развежда се със съпругата си, а Форест е изпратен при родителите ѝ в Канада. Той се установява в Сиатъл за кратко, но начинанията му отново претърпяват неуспех и той обявява фалит за втори път.

През 1911 година, с нова съпруга и в Такома , Вашингтон, Франк започва да произвежда и продава в дома си бонбони с маслен крем. Въпреки че продуктът се е харесвал, конкуренцията отново се оказва прекалено силна и сладкарят банкрутира за трети път. Тогава решава да се премести отново и да опита късмета си в Минеаполис.

Източник: iStock

През 1920 година основава бизнес с кошнички бонбони - The Nougat House, както и шоколадови бонбони Patricia, кръстени на дъщеря си. Надява се да пожъне успех с десерта MAR-O-BAR, като дори именува компанията си на него. Въпреки това, продуктът се оказва неустойчив на транспортиране. Така бизнесът му печели по-малко от 100 хиляди долара годишно, пише сайтът на компанията.

Семеен бизнес

По това време синът му Форест започва да изучава право в университета в Бъркли, а по-късно се премества в Йейл със специалност индустриално инженерство. Според легенда една вечер младият Марс се озовава в ареста заради лепене на плакати по уличните лампи. След като баща му го освобождава, двамата възобновяват взаимоотношенията си.

Именно след разговор с Форест, на Франк му идва идеята за рецептата на популярния днес десерт Milky Way. Той дебютира на пазара през 1923 година и мигновено става хит. Нугата, която по това време не била особено популярна, дава предимство на семейството заради по-малкия си разход за производство, което го прави конкурентен сред другите марки шоколадови десерти.

Източник: iStock

За една година стойността на бизнеса на семейството се увеличава десетократно, като днес би се равнявала на 11 милиона долара.

През 1929 година семейство Марс се премества в Чикаго, където открива завод, а компанията е преименувана на Mars Incorporated. Именно тогава Форест официално става част от фамилния бизнес, като ръководи разработването на нови продукти. Година по-късно започва да се произвежда и Snickers, а след него и "Тримата мускетари".

Разделянето

Макар печалбите да достигат 24 милиона долара годишно, в началото на 30-те години възникват разногласия между бащата и сина, относно бъдещето на компанията. Докато Франк предпочита да заложи на сигурно, като се концентрира върху американския пазар, Форест настоява да рискуват и да разширят компанията. Вследствие на разногласията помежду им, Франк плаща на сина си 50 хиляди долара и му дава чуждестранните права за Milky Way, разказва Business Stories.

Източник: Mars Pet Nutrition

Първоначално Форест заминава за Швейцария, където работи за Nestle и Tobler. През 1932 година се мести в Великобритания и започва да експериментира с нови вкусове, включително шоколадово блокче с ананас. Ползвайки за основа рецептата на Milky Way, той създава Mars. Оказва се, че новият десерт се харесва на европейските потребители и печалбите бързо започват да растат.

През 1935 година към портфолиото на компанията Форест прибавя и марка храни за домашни любимци, като придобива базираната във Великобритания Chappel Brothers.

Срещата му с испански войници пък му дава нова идея - да покрие шоколада със захарен слой, който ще го предпазва от разтопяване. Втората световна война обаче затруднява значително доставките на какао.

Източник: iStock

Поради тази причина, за да стартира новия си проект, той сключва партньорска сделка с Брус Мъри, син на президента на компанията Hershey's. Резултатът на това партньорство са бонбоните M&M's - съкращение от Марс и Мъри. В началото се произвеждали за войниците, но след войната започват да се разпространяват и сред народа.

Завръщане у дома

На 8 април 1934 г., на 50-годишна възраст, Франк Марс умира. В завещанието си той посочва втората си съпруга за президент на компанията, която пък отстъпва управлението на брат си Уилям Круппенбахер. Когато две години по-късно тя също почива, завещава по една трета от компанията на Форест и полусестра му Патриша.

Макар Форест да се опитва да я убеди, че под негово ръководство семейният бизнес ще просперира, Круппенбахер става президент на компанията. Въпреки че Марс намира нови начини за растеж, идеите му често биват отхвърляни от борда. В определен момент дори достъпът до фабриката му бива отказан.

Положението му не се подобрява след пенсионирането на Круппенбахер - съпругът на Патриша Джеймс Флеминг става главен изпълнителен директор и гони Марс от компанията му. Под негово ръководство обаче фирмата понижава качеството на съставките, като ги заменя с по-евтини. Клиентите не са доволни от това, което води до спад в продажбите.

За да спаси компанията на баща си, Форест предлага на сестра си и другите акционери да купи дяловете им. Така той обединява дългогодишния бизнес на Франк с неговия и променя начина, по който фирмата функционира - премахва столовата за ръководители и корпоративния хеликоптер, прави всеки работник "сътрудник" и увеличава заплатите с 30%.

Благодарение на продуктите и иновативните и интересни реклами, до 1978 година продажбите на Mars нарастват до близо 7,2 милиарда долара, като дори измества Hershey's като доминираща в сектора. Така Форест става един от най-богатите хора в САЩ и е обявен за един от най-успешните предприемачи от списание Fortune.