Това, което обединява повечето спортисти, студенти, шофьори на камиони и офис служители по целия свят, е консумацията на една световноизвестна напитка. Благодарение на освежаващия си ефект, "Red Bull" извървява пътя от малка тайландска компания до огромна сила не само в хранителния бизнес, но и в спорта.

Според данни на компанията през 2024 година в световен мащаб са продадени над 12,6 милиарда кенчета от напитката в повече от 170 страни. Това е три пъти по-голямо количество от обявеното през 2011 г., като най-голям бум се отбеляза след 2016 г. Трудно обаче можем да си представим, че основателят на световноизвестна марка като "Red Bull" произхожда от семейство, което се е препитавало с отглеждането на...патици.

Как патето се превърна в бик?

Историята на успеха на Чалео Ювидя започва в бедно семейство на китайски фермери в Тайланд, което се изхранва с отглеждането на плодове и патици. Без особено образование той заминава за Банкок в търсене на по-добро бъдеще. Първоначално работи като шофьор на автобус и продавач в аптека, разказва Business Stories.

През 1962 година решава да направи голяма стъпка в професионалната си кариера, като създава компания - TC Pharmaceutical Industries, която произвежда и внася антибиотици и козметика.

Един от продуктите ѝ е именно добре познатата напитка. Въпреки че сега се радват на много лоялни почитатели, в началото енергийните напитки далеч не са толкова харесвани. Повечето потребители ги купували единствено при нужда поради лошия им вкус, който наподобява лекарство. Дори опаковките им приличали на тези на сиропите за кашлица.

Ювидя решава да подобри рецептата и през 1976 година пуска на пазара "Krating Daeng" (от тайландски "Red Bull"). Първоначално се продава само в аптеките, а целевата група, към която е насочена, са изморените фермери, които се нуждаят от освежаване.

С индустриализацията на местната икономика и увеличаващите се нощни смени във фабриките, все повече тайландци се обръщат към "Krating Daeng". Това я превръща в най-продаваната енергийна напитка в страната.

Революционна бизнес стратегия

"Баща ми наблягаше на изграждането на марка - маркетингова стратегия, която не беше широко използвана дотогава. Той навлезе първо на провинциалния пазар и се утвърди, като раздаваше безплатни мостри на шофьори на камиони", разказва по-големият син на Ювидя.

За да затвърди позициите си, той се насочва към любимия тайландски спорт - бокса. Дори логото кореспондира с тази местна страст, като двата сблъскващи се бика образуват формата на ръкавици. Цветовете също не са избрани случайно - червеното символизира постоянство, а жълтото - енергия, които допълват посланието за сила, което животните създават.

Не след дълго логото навлиза в тайландските домове чрез боксовите мачовете.

Световна експанзия

През 80-те години на двадесети век "Krating Daeng" се разпространява на международния пазар, като първоначално навлиза в Сингапур и Хонконг.

Повратна година за компанията е 1982 година, когато австрийският търговски представител Дитрих Матешиц опитва енергийната напитка по време на бизнес пътуване до Тайланд. Той е впечатлен от ободряващите ѝ свойства, но идеята за съвместен бизнес с Ювидя идва едва когато разбира, че Lipovatin - водещ производител на енергийни напитки, е най-големият данъкоплатец в Япония.

Източник: БГНЕС

Така се появяват планове за световно разпространение на непопулярния на запад продукт. Матешиц е толкова убеден в успеха на идеята си, че напуска работа преди Ювидя да се е съгласил със съвместната им работа.

Две години по-късно двамата инвестират по 500 хиляди долара в основаването на "Red Bull", като стават равноправни партньори с 49% дял. Останалите два процента са притежание на сина на Ювидя.

Успехът обаче не идва мигновено. Тестовите групи, които опитват продукта преди пускането му на пазара, споделят, че го намират за прекалено сладък и "отвратителен". Маркетинговите проучвания също не са особено положителни, определяйки го като нездравословен, а логото и името - за непривлекателни.

Източник: iStock

Въпреки многото препоръки към двамата съоснователи да прекратят плановете си, Матешиц продължава да вярва на инстинктите си. В продължение на три години австриецът работи върху вкуса и визията на "Red Bull".

Едва през 1987 г. енергийната напитка прави дебюта си на европейския пазар, като за една година са продадени над 1,2 милиона кутии. Скоро се превръща във фаворит на потребителите и на изток, и на запад, а създателите ѝ - в милиардери.

Силата на маркетинга

Зад глобалния успех на "Red Bull" обаче стои и позната рекламна стратегия от ранните години на "Krating Daeng". Матешиц следва примера на съдружника си, като се обръща към друга голяма негова страст - екстремните спортове. Оказва се, че малко други компании се насочват към този сектор.

Така "Red Bull" става водещ спонсор на големи спортни събития. Освен че спестява милиони от борба за рекламно време, компанията показва, че се асоциира с живот, изпълнен с адреналин, приключения и енергия.

Днес логото с двата бика се забелязва на състезания по футбол, сноуборд, хокей, планинско колоездене и Формула 1, където компанията притежава два отбора. Едно от най-впечатляващите събития, спонсорирано от "Red Bull", е скокът на австрийският парашутист Феликс Баумгартнер от стратосферата (височина 38 км.), по време на който става първият човек, преодолял звуковата бариера.

Източник: iStock

Друго ежегодно мероприятие, организирано от компанията от 1992 година насам, са така наречените състезания "Red Bull Flugtag", на които хората представят собствени летателни машини, задвижвани от човешка сила. През последните години се появиха други подобни събития като танцова битка, кайтбординг, турнир по Tetris и дори студентски партита, на които се раздават безплатни мостри от напитката.

Благодарение на тях "Red Bull" успява да се свърже с клиентите си. В основата на успеха на компанията стои идеята за продаване на чувство и начин на живот, а не на продукт. Тази иновативна маркетингова стратегия прави енергийната напитка световноизвестна, а създателите ѝ - милиардери.

Разбира се, в историята на марката се срещат и проблеми. Така например през 2014 година "Red Bull" е осъдена да изплати обезщетение в размер на 13 милиона долара на клиентите си между 2002 и 2014 година. Причината е измамна реклама, която твърди, че в една кутия от напитката се съдържа повече кофеин, отколкото в чаша кафе.