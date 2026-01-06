AI офанзивата на Microsoft предизвика сериозни полемики онлайн, след като потребители обвиниха компанията, че на практика заличава легендарния бранд на Office пакета си за сметка, за да лансира Copilot.

"Приложението Microsoft 365 Copilot (по-рано Office) ви позволява да създавате, споделяте и сътрудничите на едно място с любимите си приложения, включително Copilot" - това е съобщението, което посреща потребителите на сайта Office.com.

Някои заподозряха, че силовото интегриране на Copilot навсякъде в екосистемата на Microsoft (та чак до прекръстването на офис пакета) е начин технологичният гигант изкуствено да завиши броя на потребителите на своята AI платформа. Това може и да е вярно, но в случая преди всичко говорим за умопомрачително лоши комуникация и брандинг.

Microsoft започна да излиза от бранда на Office още през 2010 г., когато пусна облачна версия на офис пакета си под името Office 365, прекръстена 7 години по-късно на Microsoft 365. Имаше и приложение за компютри Microsoft 365, което беше като хъб за Word, Excel, Powerpoint и OneDrive файловете на потребителя. Именно то беше преименувано на Microsoft 365 Copilot в края на 2024-а.

По същия начин обаче се казва и мобилният офис пакет на Microsoft. В момента, за да отворите даден файл в него или да направите нов, минавате през чат интерфейса на Copilot. Преди AI истерията приложението (което впрочем поне за Android е най-доброто на пазара) се казваше първо Office, а после Microsoft 365.

Пак Microsoft 365 Copilot е и уеб приложението на Microsoft, което води към уеб версиите на Word, Excel и Powerpoint и също има прозорец за чат с асистента.

Сега напомняме и че Microsoft Copilot си има и собствен сайт. В същото време, използването на пълните приложения от офис пакета все така изисква абонамент за услугата Microsoft 365. Объркахме ли ви? Е, ето още нещо - ако искате офлайн офис пакет без AI и облачни функционалности, можете да си купите Microsoft Office 2024.

Казано с едно изречение: кашата е пълна.