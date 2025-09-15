Microsoft ще предлага Office 365 и Microsoft 365 без Teams, а ако приложението е включено, цената ще бъде по-висока. Компанията ще позволи на клиентите да използват данните си и в конкурентни приложения и ще осигури оперативна съвместимост със софтуери като този на Slack, пише El País.

Това са отстъпките, чрез които технологичният гигант ще избегне санкция от Европейската комисия по делото за злоупотреба с господстващо положение. Разследването започна през юли 2023 г. след жалба на Slack, който обвини Microsoft в нелоялна конкуренция.

Първоначалните проверки показаха, че жалбата е основателна и че компанията на Сатя Надела нарушава европейските правила. Случаят напомня на делата от 90-те години, когато Microsoft бе санкционирана за обвързването на Windows с Media Player и Internet Explorer - действия, които изтласкаха от пазара браузъра Netscape.

Сега решението бе постигнато по-бързо - в рамките на по-малко от две години и по традиционните правила за конкуренция. Microsoft ще трябва да спазва новите си ангажименти за седем години относно отделянето на Teams и за десет години относно прехвърлянето на данни към други доставчици.

"Решението отваря конкуренцията в този ключов пазар и гарантира, че компаниите ще могат свободно да избират продукта за комуникация и сътрудничество, който най-добре отговаря на нуждите им", заяви заместник-председателят на Европейската комисия Тереса Рибера.

Комисията уточни, че е провела консултации със засегнатите компании, което е довело до увеличаване на ангажиментите - включително по-ясна разлика в цените между пакетите с и без Teams.

Самата Teams по-рано през годината остана единствената платформа за комуникация на Microsoft, след като през май компанията прекрати поддържането на Skype, просъщестувала повече от 20 години. Тя бе създадена през 2003 г. в Естония, но преди 14 години бе купена от Microsoft за 8.5 млрд. долара.