На 18 декември международната финтех платформа Revolut и унгарската CoinCash, преустановиха своите свързани с криптовалути услуги в централноевропейската страна, съобщават световните агенции. Причината са регулаторни изисквания, които в момента е технически невъзможно да бъдат изпълнени.

Revolut получи лиценз от Кипърската комисия за ценни книжа и борси (CySEC) за пазарите на криптоактиви в ЕС по регламента MiCA още през октомври, което теоретично би позволило предоставянето на криптоуслуги в цялата Европейска икономическа зона.

Кипърският лиценз обаче не е достатъчен в Унгария, където Органът за надзор на регулираните дейности (SZTFH) изисква отделна валидаторна автентификация за всяка транзакция с криптовалута. Казано иначе, от 1 януари всяка борса за криптоактиви, в която се обменят такива активи към форинти или към други токени, трябва да работи с лицензирано дружество, което да удостоверява операциите.

Проблемът е, че въпреки че законът е в сила, до средата на декември не е одобрен нито един такъв валидатор, така че доставчиците на услуги не могат да работят законно.

Ситуацията се усложнява от факта, че според изменението на Наказателния кодекс, влязло в сила на 1 юли 2025 г., обмяната на криптовалути без участието на валидатор се класифицира като престъпление. Законодателството може да държи отговорни не само доставчиците на услуги, но и потребителите: всеки, който използва неразрешена услуга, може да бъде наказан с до две години лишаване от свобода, а в случаи, свързани с по-големи суми, присъдата може да бъде удължена до пет години.

Така мрежата от Биткойн банкомати на CoinCash спря работа, а Revolut автоматично продаде дигиталните активи на своите унгарски потребители и ги преведе във форинти или евро. С оглед настоящата цена на повечето криптовалути, това може да означава тежка загуба.

Сега компаниите чакат регулаторна яснота, за да могат да възстановят операциите с криптовалути.