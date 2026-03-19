Европейската централна банка (ЕЦБ) запази нивото на основните лихви - въпреки войната в Близкия Изток и предизвикания от нея ръст на цените на енергоизточници. Това стана след двудневно заседание на институцията, в което България участва за втори път като пълноправен член на еврозоната и за първи път с право на глас - в лицето на управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

Така за шесто поредно заседание, от юни 2025 г., институцията оставя на ниво от 2 на сто депозитната лихва (лихвата, получавана от търговските банки, когато депозират средства овърнайт в централната банка), 2,15 процента за основните операции по рефинансиране (лихвата, плащана от банките, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица) и 2,40 процента за лихвата по пределното кредитно улеснение, по която банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт. Лихвите са на тези равнища от юни 2025 година.

Франкфуртската институция понижи основните си лихви с общо два процентни пункта до юни 2025 г. спрямо исторически най-високото равнище от 4 на сто, достигнато през 2023 г., на фона на растяща инфлация.

От ЕЦБ посочиха, че войната в Близкия Изток значително увеличава несигурността за икономическите перспективи, като създава едновременно рискове от по-висока инфлация и от забавяне на икономическия растеж. Очаква се конфликтът да окаже пряко въздействие върху инфлацията в краткосрочен план чрез по-високите цени на енергоносителите.

В същото време, Управителният съвет на ЕЦБ отбеляза, че инфлацията остава близо до целта, дългосрочните инфлационни очаквания са стабилни, а икономиката на еврозоната показва устойчивост през последните тримесечия.

Според новите прогнози на експертите на ЕЦБ, средната инфлация се очаква да достигне 2,6 на сто през 2026 г., 2 на сто през 2027 г. и 2,1 на сто през 2028 г., като прогнозата за 2026 г. е преразгледана възходящо заради по-високите енергийни цени.

В същото време прогнозата за икономическия растеж е ревизирана надолу. ЕЦБ очаква брутният вътрешен продукт на еврозоната да нарасне с 0,9 на сто през 2026 г., с 1,3 на сто през 2027 г. и с 1,4 на сто - през 2028 г., като по-слабата динамика се свързва с отражението на военния конфликт върху пазарите на суровини, реалните доходи и доверието.

ЕЦБ подчертава, че бъдещите решения ще продължат да се основават на постъпващите данни, като не се ангажира предварително с конкретна траектория на лихвените проценти.

Анализът на алтернативните сценарии на експертите на ЕЦБ показва, че при продължителни прекъсвания на доставките на енергийни суровини, инфлацията може да надхвърли базовите прогнози, а икономическият растеж да остане по-слаб от очакваното.