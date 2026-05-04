Въпреки предварителното мирно споразумение, парафирано в Washington миналия август, Армения и Азербайджан продължават да харчат за отбрана в мащаби, характерни за воюващи държави, пише EurasiaNet.

И двете страни фигурират сред десетте държави с най-висок военен бюджет спрямо БВП в света за 2025 г., показват данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Азербайджан заема 6-о място с 6,5% от БВП, а Армения е непосредствено след него на 7-о с 6,1%. За сравнение: Украйна оглавява класацията с 40%, а Русия е 4-та с 7,5% — зад Алжир и Израел (7,8%). Останалите места в топ 10 се заемат от страни от Персийския залив и Близкия изток.

Рекордни бюджети и след войната

Азербайджан, който през 2023 г. си върна контрола над дълго оспорваната територия Нагорни Карабах, постави национален рекорд за военни разходи — почти 5 млрд. долара за 2025 г.

Това е сериозен ръст спрямо около 3,8 млрд. долара година по-рано, а прогнозите за 2026 г. сочат ново, макар и по-умерено увеличение. Само Украйна (+5,6 процентни пункта) е отбелязала по-рязък скок в дела на военните разходи в бюджета от Азербайджан (+1,4 пункта).

Армения също достигна рекорд — около 1,7 млрд. долара, или ръст от приблизително 18% спрямо 1,4 млрд. долара през 2024 г. Арменският парламент обаче вече гласува известно орязване за 2026 г. — до около 1,47 млрд. долара, като акцентът пада върху модернизацията на армията с поуките от тежкото поражение във втората война за Карабах.

Мирът — на хартия или реалност?

Напредъкът по окончателното мирно споразумение върви бавно. Предстоящите парламентарни избори в Армения в началото на юни ще бъдат ключов тест — те вероятно ще очертаят не само съдбата на мирния договор, но и бъдещето на т.нар. TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Тази инициатива е замислена като важен възел на набиращия скорост Среден коридор — търговски маршрут, свързващ Азия и Европа.

Арменският министър-председател Никол Пашинян, последователен привърженик на мирната сделка, се изправя пред трудна предизборна битка. Политическите му опоненти открито се противопоставят на споразумението, което поставя под въпрос дали постигнатото до момента ще издържи смяна на властта.

В Баку Илхам Алиев през годините е имал не едно и две изказвания, в които нарича Армения "Западен Азербайджан". Това не звучи като прекрасна основа за дълготрайни приятелски отношения.

Тенденцията към увеличаване на военните разходи не е изолирана. Най-голям ръст по региони през 2025 г. се наблюдава в Близкия изток (3,8% от БВП), следван от Европа (3,2%), Африка (1,8%), Азия и Океания (1,6%), и двете Америки (1,2%). В Южен Кавказ обаче мирният процес и надпреварата във въоръжаването вървят ръка за ръка — което само по себе си говори достатъчно за крехкостта на постигнатото.