Армения и Азербайджан ще интегрират енергийните си системи, за да улеснят вноса и износа на електроенергия, обяви пред парламента в Ереван министър-председателят Никол Пашинян. Решението е част от стратегическия проект "Маршрут за международен мир и просперитет на Тръмп" (TRIPP), който предвижда изграждането на транспортен и енергиен коридор през Южен Кавказ.

"Енергийните системи на Армения и Азербайджан определено ще бъдат свързани и на реципрочна основа двете страни ще имат еднакви възможности за износ и внос на електроенергия", заяви Пашинян.

Той подчерта, че Армения вече започва да получава ползи от сътрудничеството - цените на бензина са паднали с 20%, а вносът на определени стоки като пшеница вече е започнал.

Двете кавказки държави се намират в процес на историческа нормализация на отношенията след почти четири десетилетия военен конфликт. Противоборството се корени в спора за планинския регион Нагорни Карабах, за който исторически претенции имаха и Армения, и Азербайджан.

Първият конфликт избухна още през 1988 г., преди разпадането на СССР, и продължи до 1994 г., завършвайки с де факто независимост на региона под арменски контрол. През 2020 г. Азербайджан, подкрепен от Турция, си върна голяма част от територията в 44-дневна война.

Окончателният контрол над региона Баку установи с мощна офанзива през септември 2023 г., след което повече от 100 000 арменци бяха принудени да напуснат домовете си.

Прелом настъпи миналата година, когато двете страни подписаха мирно споразумение с посредничеството на Доналд Тръмп в Белия дом. На икономическия форум в Давос президентите Илхам Алиев и Вахагн Хачатурян се появиха заедно за първи път след споразумението, като подчертаха ползите от мира.

Алиев също отбеляза, че вече са започнали доставки на критични продукти и нефтопродукти от Азербайджан към Армения, което е свалило цените.

Проектът TRIPP предвижда създаването на коридор през Южна Армения, който ще даде на Азербайджан директен път до азерските територии в Нахичеван и оттам до Турция.

САЩ ще получат 74% дял в компанията за развитие на TRIPP за 49 години, като Армения запазва 26%. Компанията ще има изключителни права за развитие на коридора, който включва железопътна инфраструктура, тръбопроводи за нефт и газ и оптични кабели.

Въпреки напредъка, окончателен мирен договор все още не е подписан. Баку изисква Армения да промени преамбюла на конституцията си, който според Азербайджан съдържа претенции към нейна територия. Пашинян е призовал за референдум за промяна на основния закон, но дата още не е определена.