Консорциум, воден от Global Infrastructure Partners (GIP) — подразделение на най-големия инвестиционен фонд в света BlackRock, и шведската частна инвестиционна компания EQT постигна споразумение за придобиването на американската енергийна компания AES Corporation за 33,4 милиарда долара.

Сделката е една от най-мащабните в енергийния сектор в последните години и ще засегне пряко България, където AES е най-големият инвеститор в енергетиката на нашата страна от десетилетия.

Консорциумът ще заплати 15 долара на акция в брой, оценявайки собствения капитал на компанията на 10,7 милиарда долара. Офертата представлява премия от 35,5% спрямо цената на акциите от 8 юли — деня преди първите медийни съобщения за потенциалната сделка.

Въпреки това акциите на AES се сринаха с над 17% при обявяването, тъй като офертата е с 13% отстъпка спрямо последната борсова цена. Сделката се очаква да приключи в края на 2026 или началото на 2027 година. В консорциума участват и американският пенсионен фонд CalPERS и суверенният фонд на Катар.

Движещата сила зад тази и редица подобни мегасделки в сектора е бумът на изкуствения интелект, отбелязва "Ройтерс". Центровете за данни, обслужващи технологичните гиганти, консумират огромни количества електроенергия, което натоварва енергийните мрежи и насочва институционалния капитал към стабилни енергийни портфейли. Потреблението на ток в САЩ постави втори пореден рекорд през 2025 г. и според Администрацията за енергийна информация ще продължи да расте.

Сделката с AES се нарежда до придобиването на TXNM Energy от Blackstone за 11,5 милиарда и покупката на Calpine от Constellation Energy за 16,4 милиарда долара като симптом на една по-широка инвестиционна вълна.

За България промяната на собствеността е особено значима. AES присъства в страната от 2001 г. с общи инвестиции, надхвърлящи 3,2 милиарда лева. Компанията оперира ТЕЦ "AES Гълъбово" — най-модерната въглищна централа в Югоизточна Европа, която през 2025 г. произведе 2 618 000 MWh, покривайки около 7% от цялото електропотребление в страната.

Освен това AES е мажоритарен собственик на вятърен парк "Свети Никола" край Каварна — най-големият в България, с инсталирана мощност от 156 мегавата и 52 турбини, представляващи около 22% от всички инсталирани вятърни мощности у нас.

Централата обаче е изправена пред ключово предизвикателство: договорът с Националната електрическа компания изтича през май 2026 г. и ТЕЦ "AES Гълъбово" остава без държавно гарантирани изкупни цени.

В отговор AES разработва планове за трансформация — включително преминаване към алтернативни горива като биомаса и твърдо рециклирано гориво (SRF), изграждане на съоръжения за съхранение на енергия, както и развитие на соларни мощности. Целта е да се запази 345 MW производствен капацитет, като постепенно лигнитното производство бъде заменено с по-чисти източници.

Ще видим дали тези планове ще се запазят и след сделката.

Новите собственици поемат компания с нетен дълг от 27,56 милиарда долара към края на 2024 г., но и с ясна стратегическа стойност в момент, когато надеждната енергийна инфраструктура се е превърнала в един от най-търсените активи в света.