Близостта до клиента не се измерва с броя банкови клонове, категорична е Камелия Минева, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПроКредит Банк. След над 16 години в банката, която нарича "свой втори дом", тя е убедена, че формулата на успеха е в разбирането на нуждите на бизнеса, гъвкавостта и способността да се взимат навреме трудни решения.

През 2026 ПроКредит Банк става на 25 години. Още от самото начало екипът на банката работи с дългосрочна перспектива и гради доверие и партньорства, които надхвърлят обичайните бизнес отношения.

Тези 25 години са период, в който целият бизнес в България извървява дълъг път на трансформации. Още от стъпването на банката на българския пазар фокусът пада върху финансиране на микро и малки компании - сегмент, който в онзи момент получава от никакво до малко внимание. Това е време, в което голяма част от тези бизнеси работят без финансови отчети и оценката на риска от хората в банката предполага посещения на място - там, където се случва дейността.

По думите на Камелия Минева и до ден днешен ПроКредит Банк остава различен играч на банковия пазар. Банката не е сред най-големите по размер, но има амбицията да е първа по иновации и нови практики.

Източник: ПроКредит Банк

Самата Камелия постъпва на работа в ПроКредит Банк като стажант и постепенно минава през различни нива. От декември 2019 г. е член на управителния съвет, а днес ръководи банката като председател на Управителния съвет и изпълнителен директор.

Като се връща назад в годините, тя описва и голямата трансформация, през която минава банката - от 70 клона и пик от близо 2000 служители през 2008-2009 г., до оптимизиране на клоновата мрежа и курс към дигитализация.

Въпреки че са от първите, които премахват кеша от касите си, спират хартията и дигитализират "от край до край" по-голяма част от услугите си, това не разклаща връзката им с клиентите и финансовите отчети - напротив. Днес активите на банката надхвърлят 2 млрд. евро, а през 2025 г. Камелия Минева получава отличие "Банкер на годината" за растеж в тази категория.

Дигитализация с фокус върху стойността

Дигиталната трансформация не е самоцел, подчертава Камелия Минева. Не всеки процес трябва да бъде автоматизиран - важното е да се разбере какво създава реална стойност за клиентите. При сложни финансови решения човешкото взаимодействие остава незаменимо.

Контактът на място позволява да се видят фактори извън числата, защото "перфектни показатели" понякога прикриват слабости в организацията или прекомерен риск в управлението, казва още Минева.

Източник: ПроКредит Банк

ПроКредит Банк инвестира активно в технологии - платформи за дистанционно подаване на заявки за отваряне на сметки, дигитално подписване на документи, онлайн кандидатстване за кредит. Но технологиите са инструмент за подобряване на клиентския опит, не замяна на личния контакт, продължава Минева.

Дигитални решения за рутинните операции освобождават време за консултантска работа и стратегически разговори, казва още тя.

Изкуственият интелект и автоматизацията ще поемат административната тежест, а банкерите ще се фокусират върху това, в което технологиите не могат да ги заменят - разбиране на бизнеса и изграждане на дългосрочни партньорства.

Гледайки към бъдещето, ПроКредит Банк има за цел да разширява ролята си. Минева посочва като успешен проект мрежата ProConnect - платформа за бизнес контакти в рамките на международната група ПроКредит, от която банката е част, чиято идея е да помага на клиентите си да си намират нови партньори и да излизат на външни пазари. ProConnect е безплатна за клиенти на Банката и дава достъп до утвърдени компании, клиенти на останалите банки в Групата ПроКредит в над 10 страни от Централна и Източна Европа - Германия, Гърция, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Молдова, Грузия, Северна Македония, Украйна, Албания.

Минева споделя, че когато си в "обувките на бизнеса" разбираш, че компаниите днес търсят партньор, който им дава перспектива за развитие и стандартното банково обслужване еволюира в много повече бизнес възможности. Камелия Минева споделя и за по-отчетливо отваряне на банката към физически лица - стратегия, която е започнала през последните 2-3 години, но с модел, който се доближава до финтех логиката: дистанционно откриване на сметка, онлайн кандидатстване за кредит и идентификация, доставка на карта до дома. За нея "дигитално" не означава "онлайн до половината и после офис", а процес от край до край.

Източник: ПроКредит Банк

Устойчивостта като императив

ПроКредит Банк активно подкрепя компании, които инвестират в устойчиви практики.

Според Камелия Минев ESG критериите и устойчивото финансиране вече не са опция, а бизнес решение, което често тръгва от желанието на компаниите да намалят разходите си, но и да направят работната среда по-добра.

Банката предлага специализирани продукти за финансиране на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, модернизация на производства.

Устойчивостта не е само екология, смята тя - това включва и социална отговорност, добро корпоративно управление, етични бизнес практики. Банките трябва да оценяват не само финансовите показатели на клиентите, но и бизнес модела им и ефекта от дейността.

Източник: ПроКредит Банк

Предизвикателства и възможности

Икономическата несигурност, инфлационен натиск и геополитически рискове са основните предизвикателства пред българския бизнес в момента. Компаниите балансират между необходимостта от краткосрочна ликвидност и дългосрочни инвестиции за развитие, обяснява Камелия Минева.

Ролята на банката е да осигури гъвкави финансови решения - от краткосрочни кредитни линии за оборотен капитал до дългосрочно финансиране, което се променя според нуждите на бизнеса. Именно това знание е в основата на въвеждането на новите продукти и услуги.