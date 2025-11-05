Българската мебелна индустрия се намира на кръстопът — между предизвикателствата на глобалната конкуренция и нуждата от трансформация. През 2023 г. производството достига 556 млн. USD, отбелязвайки спад спрямо предходните години (585 млн. USD през 2022 г. и около 600 млн. USD през 2021 г.).

На фона на по-динамичните пазари в региона, като Турция и Полша, които заемат съответно около 15 % и 14 % от вноса у нас, секторът усеща натиск както във вътрешните, така и във външните си позиции. По оценки на представители на бранша, конкурентите им от Турция и Полша печелят пазарен дял основно чрез висока производствена ефективност, в следствие на което и по-добра ценова политика.

Източник: Личен архив Ваня Костова, мениджър връзки с обществеността в БКДМП

Къде е проблемът за българските компании?

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) вече 33 години обединява компании от сектора - от малки семейни фирми до големи индустриални производители. Общото между тях: голяма част от продукцията им е насочена към външни пазари. Ваня Костова, мениджър "Връзки с обществеността" на Камарата споделя причините и възможните решения.

Зад кулисите на предприемачеството В съвместната поредица на Money.bg и ПроКредит Банк ще откриете българския бизнес зад кадър. Ще чуете историите му - за предизвикателствата, трудностите и амбициите, които го движат напред, и ще разберете как инвестира, за да продължи да расте.

"По-големите компании успяват да се справят по-лесно със ситуацията и с нестабилната икономическа обстановка, но за по-малките семейни фирми - нещата са по-сложни. Те трябва да управяляват редица дейности - да търсят нови клиенти и пазари, да се модернизират, да привличат и обучават нови кадри. На мениджърите не им достига време, както и административен капацитет, за да се грижат за подобрения в бизнеса.

За малките компании е трудно да следят и всички промени в законодателството - българско, а и европейско. Нямат и възможност да участват в различен тип проекти за еврофинансиране - не защото не искат, а защото често не им достига ноу хау, опит и хора", казва Ваня Костова.

Освен всичко това - проблем е и в застаряващото ни население, както и липсата на интерес към инженерни и технологични професии, каквито са в бранша.

Източник: money.bg

Какви са възможните решения?

"Според нас те са в две стратегически посоки - осигуряване на независимост от ресурсите и по-добра енергийна ефективност на компаниите, и заедно с това - внедряване на модерни и по-високо производителни машини за увеличаване на обема на крайната продукция."

Когато фирмите търсят инвестиции за модернизация на фабриките си - машини, технологии, софтуер, вентилационни системи, соларни системи - за тях е важно да срещнат компетентни партньори, които да ги насочат правилно кой е най-полезният за тях финансов продукт.

"В Камарата припознаваме ПроКредит Банк като най-подходящ партньор за нашите членове, тъй като експертите на Банката разполагат със сериозен опит относно кредитирането по европейски проекти и зелени инвестиции и го споделят успешно с нашите фирми. Така на практика екипите правят ефективна обмяна на знания и ресурси, а това помага за повишаване на конкурентоспособността на компаниите от двата сектора", подчертава Костова.

Източник: БКДМП

Калкулатор за въглеродни емисии

ПроКредит Банк предоставя и безплатен дигитален инструмент - калкулатор за въглеродни емисии, който е изключително полезен за изгражаднето на енергийната ефективност и ресурсната независимост на компаниите.

"Калкулаторът предоставя на фирмите бърз и ясен доклад за въглеродния отпечатък на тяхната дейност. Показва къде се крият слабостите в процесите, какво може да се подобри и сравнява данните със средните стойности в сектора. Това е много ценно за вземането на информирани бизнес решения", споделя още Костова.

С допълнително финансиране предприятията могат да закупят енергийно ефективна техника, да изградят нови сгради или да модернизират базите си. Някои вече са внедрили системи за пречистване, управление на отпадъци и повишаване на безопасността.

"За нас като Камара беше изключително важно, че усилията на ПроКредит Банк са насочени към предоставяне на информация и финансиране за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Това е решаващо. Само чрез създаване на енергийна независимост и възможности за кръгово използване на суровини фирмите могат да са конкурентоспособни."

Част от компаниите вече отчитат сериозни резултати след изграждането на фотоволтаични централи. А какво следва оттук насетне?

Зелената трансформация на бранша е задължителна. Усилията в тази посока не са еднократни и непрекъснато надграждане на процесите, затова мениджърите трябва да погледнат стратегически на този въпрос и да създадат собствен план. В лицето на БКДМП и ПроКредит Банк те винаги ще срещнат верни партньори и навигатори по пътя на решаваща стъпка.