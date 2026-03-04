Световното производство на зърно надмина границата от 3 милиарда тона, което е исторически рекорд. Пшеницата се повиши с между 3 и 4,25 евро/тон, като се върна до границата от 200 евро/тон, предават световните агенции.

Последните прогнози на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) показват, че инфлацията на храните ще варира значително в 160 държави през 2026 г., от двуцифрено увеличение в някои икономики до действителен спад на цените в други.

Най-силен инфлационен натиск, т.е. най-голямо увеличение на разходите за храни, се очаква да бъде в развиващите се икономики и страните, зависими от вноса. Динамиката на инфлацията на храните се влияе от валутните колебания, световните цени на стоките, търговските смущения и условията на вътрешните доставки.

Според прогнозите световната реколта от пшеница през 2025-2026 година ще достигне общо 834,71 милиона тона, което е ръст от 4,54%.

Към началото на март 2026 г. цените на хлебната пшеница на Софийска стокова борса (ССБ) се движат в диапазон:

Хлебна пшеница (купува): 165,00 евро/тон

Хлебна пшеница (продава): 190,00 евро/тон

Фуражна пшеница: 155,00-173,84 евро/тон

В момента пазарът на зърно в България е спокоен и без големи колебания. През 2025-а година обаче износът от ЕС е спаднал с 44% на годишна база. На този фон натиск от Брюксел и ниски цени удрят бизнеса със зърно у нас.

Както Money.bg писа през септември миналата година, българските зърнопроизводители се обединиха срещу новите споразумения между Брюксел, МЕРКОСУР (търговска организация, в която участват Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай) и Мексико, които удрят европейския, а в частност и българския бизнес.