Цените на златото и срерото поскъпнаха отново, достигайки нов рекорд в края на работната седмица. Ръстът при златото е с 1,31% до 4901 долара за тройунция, според данни на борсата Comex, цитирани от световните агенции.

Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари се повишиха с 1,6% до 4913,4 долара за унция. На този фон щатският долар се понижи с 0,4%, което направи златото с цена на зелена валута по-привлекателно за чуждестранните купувачи, съобщава CNBC.

Пазарите очакват централната банка на САЩ да въведе две намаления на лихвите с четвърт процентен пункт през втората половина на годината, което ще повиши още привлекателността на златото.

Котировките на среброто скочиха с 3,863% до 96,500 долара за тройунция, което също е нов максимум. Основните причини за нарастването на цената при среброто са големият дисбаланс на търсене и предлагане, като производството на соларните панели и батерии за електромобилите.

Източник: iStock

Освен цените на златото и среброто, цената на платината също продължава да расте в петък. Достигането на исторически върхове са движени от намаляващото доверие в американските активи поради геополитическото напрежение и икономическата несигурност, пише Reuters.

"Геополитическото напрежение, като цяло слабият долар, очакванията за облекчаване на паричната политика на Фед тази година са фактори, които са неразделна част от тенденцията за макроикономическа дедоларизация и все още влияят на търсенето на златото", коментира Питър Грант, вицепрезидент и старши стратег по метали в Zaner Metals.

Като се има предвид сериозното рали на златото и среброто през последните месеци, експертите остават оптимистично настроени за тези два благородни метала. Според някаои прогнози цената на на златото скоро ще достигне 6600 долара за унция.

Цените на благородните метали се повишиха рязко тази година след драматичните печалби през изминалата. Поскъпването се ускори, след като САЩ предприеха военна операция срещу Венецуела, при която беше задържан президентът Николас Мадуро, както и след заплахите на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ може да придобият Гренландия.

Тази седмица в Давос Тръмп заяви, че няма да използва военна сила срещу острова и че вече е осигурил пълен и постоянен достъп на САЩ до Гренландия в споразумение с НАТО, чийто ръководител заяви, че съюзниците ще трябва да засилят ангажимента си към сигурността в Арктика, за да отблъснат заплахите от Русия и Китай.