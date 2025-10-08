Спотовите цени на златото за пръв път в историята достигнаха 4000 долара за унция, съобщават световните агенции.

Ралито е подхранвано от геополитическа и икономическа несигурност, която традиционно тласка инвеститорите към благородния метал.

Само в рамките на тази година ръстът на цената му е цели 51 на сто. Купуват както централните банки, така и борсово търгувани фондове, но също и малки инвеститори, които диверсифицират портфейлите си.

През първото тримесечие златото отбеляза най-високата си възвръщаемост от 1986 г. насам.

В момента ситуацията е специфична заради блокажа на американското правителство - няма официални данни за пазара на труда и е твърде вероятно да не излязат навреме тези за инфлацията в САЩ. Това също може да прави златото по-привлекателно - смята се, че то запазва своята стойност и при скок на цените.

Според някои наблюдатели още през следващите няколко месеца може да стигнем до 4300 долара за унция, а Goldman Sachs вече преразгледаха прогнозата си за декември 2026 г. и тя е за $4900.

Инвеститорът милиардер Кен Грифин коментира пред Bloomberg, че е притеснително, че златото се утвърждава като по-сигурен актив от долара. По думите му ставаме свидетели на практика на "дедоларизация".