Златото премина психологическата граница от 3800 долара за тройунция в първия ден на седмицата и с това даде ясен сигнал, че пазарната динамика в края на 2025 година започва да се променя. В същото време петролът започна седмицата със спад.

Цената на Brent се върна под 70 долара за барел, а WTI се задържа около 65 долара, след като стана ясно, че OPEC+ обмисля ново увеличение на добива през ноември. Това съвпадение на исторически връх при златото и спад при петрола създава много интересна ситуация, която си струва да се разгледа в детайли. Особено когато погледнем историческите съотношения между двата актива и начина, по който решенията на Федералния резерв могат да повлияят върху тях до края на годината.

В исторически план съотношението между цената на златото и петрола е било един от най-надеждните барометри за пазарни крайности. Ако разделим цената на една унция злато на цената на един барел петрол, ще получим т.нар. злато-петрол съотношение.

През десетилетията това съотношение се движи около средно равнище от шестнадесет. Когато световната икономика се забавя, цената на петрола обикновено пада по-бързо, докато златото запазва или дори увеличава стойността си, което води до разширяване на съотношението. Обратното се случва по време на икономически подем, когато търсенето на енергия расте и цените на петрола изпреварват златото, а съотношението се свива.

В момента имаме изключително любопитна ситуация. При цена на златото около 3800 долара и Brent около 70 долара, злато-петрол съотношението е над петдесет. Ако вземем WTI на 65 долара, то достига почти шестдесет. Това е над три пъти по-високо от историческата средна стойност и излиза извън нормалните диапазони, които пазарът е свикнал да вижда в спокойни периоди.

Такива нива сме наблюдавали само в изключителни ситуации, например през 2020 година по време на пандемичния срив на петрола. Това разминаване между двете суровини подсказва, че в момента златото е изключително скъпо спрямо петрола или, казано по друг начин, петролът изглежда необичайно евтин в сравнение със златото.

Причините за това раздалечаване са различни и много ясно изразени. От страна на златото виждаме комбинация от отслабващ долар, по-умерени инфлационни данни в Съединените щати и очаквания, че Федералният резерв ще намали лихвите още поне веднъж през октомври и вероятно още веднъж в края на годината.

Пазарите в момента оценяват вероятността за намаление на лихвата през октомври като почти сигурна, а шансовете за второ понижение през декември също са значителни. При подобна среда реалните лихвени проценти спадат, което прави златото по-привлекателно, тъй като то не носи лихвен доход. С други думи, цената на капитала пада, а стойността на златото като защитен актив расте. Това е класическа рецепта за покачване на златото и именно това наблюдаваме.

От страната на петрола картината е почти огледална. OPEC+ обяви планове за ново увеличение на производството от октомври и обмисля още по-голямо увеличение през ноември. Макар някои държави да са близо до производствените си тавани, самият сигнал, че организацията променя стратегията си и залага повече на пазарен дял, отколкото на стабилизиране на цените, натежа силно върху пазара.

В същото време Международната енергийна агенция предупреди, че през 2026 г. може да видим рекорден излишък на предлагането, което вече кара инвеститорите да калкулират по-ниски цени в средносрочен план. Goldman Sachs например прогнозира, че Brent може да падне до средата на петдесетте долара през следващата година. С други думи, пазарът на петрол гледа напред и вижда по-високо предлагане и рискове за цените, докато пазарът на злато гледа напред и вижда по-ниски лихви и търсене на защита.

Когато съотношението между златото и петрола се отдалечи толкова рязко от историческите си нива, възниква логичният въпрос дали това не отваря възможност за арбитражни стратегии. Исторически, когато златото става твърде скъпо спрямо петрола, в рамките на следващите месеци обикновено наблюдаваме постепенно сближаване.

Това може да се случи по два начина. Или златото спира възхода си и прави корекция надолу, или петролните цени намират дъно и се покачват, или комбинация от двете. При сегашната комбинация от фактори по-вероятният сценарий изглежда този, при който петролът се стабилизира и започва да възстановява част от изгубеното, ако OPEC+ не успее да осъществи пълните увеличения или ако глобалното търсене се окаже по-силно от очакваното. В същото време златото може да продължи да поскъпва, но с по-умерен темп, защото част от очакваните понижения на лихвите вече са заложени в цената.

Интересна перспектива дава и съотношението между златото и среброто. При цена на златото от 3800 долара и сребро от 47 долара за унция, получаваме съотношение от около 81. В исторически план това съотношение се движи в диапазона между 40 и 80, със средни нива около 60 до 70. Това означава, че среброто в момента е по-евтино от обичайното спрямо златото.

Причината обикновено е, че в периоди на несигурност инвеститорите предпочитат златото като по-сигурно убежище, докато среброто, което има по-силен индустриален компонент в търсенето си, изостава. Ако икономическата активност се стабилизира и инвеститорските очаквания за лихвените понижения се запазят, среброто може да започне да догонва златото, което би довело до свиване на това съотношение. Това също е потенциална възможност за арбитраж, но тя зависи повече от цикличните фактори и икономическите данни.

Корелацията между златото и среброто исторически е висока, но не е постоянна. В периоди на силен долар и висока пазарна волатилност тя отслабва, докато в по-спокойни условия с намаляващи реални лихви двата метала често се движат в синхрон, като среброто дори изпреварва златото. В момента изглежда, че сме в преходна фаза, в която златото води движението нагоре, а среброто има потенциал да навакса при благоприятна макросреда.

Всичко това трябва да се разглежда на фона на паричната политика на Федералния резерв в САЩ. Очакванията за две лихвени понижения до края на годината създават среда на падащи реални доходности, което подкрепя златото и в по-слаба степен среброто. За петрола решаващ ще бъде октомври, когато OPEC+ ще обяви официалното си решение, както и данните за търсенето в края на годината. Ако увеличенията на производството се окажат по-малки от обявените и търсенето се стабилизира, пазарът на петрол може да премине от режим на страх към режим на възстановяване, което би свило аномалното злато-петрол съотношение.

С други думи, в момента наблюдаваме едно от онези редки пазарни разминавания, които често отварят врати за стратегически сделки и по-дълбоки структурни промени. Златото е в подем, подхранван от очаквания за по-евтини пари и търсене на защита. Петролът е под натиск от потенциално по-високо предлагане и песимистични прогнози за излишък. Среброто е в сянката на златото, но историческите съотношения подсказват, че може да последва, ако икономиката не се влоши.

В центъра на всичко това стои Федералният резерв и решенията му през октомври и декември, които ще определят посоката на реалните лихви и, чрез тях, ще повлияят пряко на ценовите съотношения между тези ключови суровини.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.