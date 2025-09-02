Златото достигна рекордни върхове във вторник, докосвайки се до $3508,50 за унция, след като очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ предизвикаха силно търсене на благородния метал. Цената се установи на $3475,33 за унция в началото на днешния ден европейско време.

Този ръст означава 32% увеличение от началото на годината, като златото продължава своята забележителна траектория нагоре. През 2024 г. спот цените се покачиха с 27% и за първи път пробиха нивото от $3000 за унция през март тази година.

"Ралито на златото ще бъде силно повлияно от това доколко политиката на Фед за намаляване на лихвите ще съответства на пазарните прогнози," коментира пред "Ройтерс" Хан Тан, главен пазарен анализатор в Nemo.money. Търговците понастоящем оценяват на 90% вероятността за намаляване на лихвите с 25 базисни точки на 17 септември, според инструмента CME FedWatch.

Златото традиционно се представя добре в среда с ниски лихвени проценти, тъй като не генерира доходност. Слабостта на долара допълнително подкрепи търсенето на благородния метал като безопасно убежище.

Фундаментални фактори

Множество фактори подкрепят устойчивостта на ралито. Централните банки продължават активните си покупки на злато като част от диверсификацията далеч от американския долар. Геополитическата несигурност и търговските напрежения, включително неяснотата около търговските политики на президента Доналд Тръмп, също тласкат инвеститорите към безопасни активи.

"Все още има място за допълнително увеличение в цените на златото. В момента виждаме силно инвестиционно търсене да се връща. Също така централните банки ще продължат да диверсифицират в злато, така че това рали е устойчиво," заяви пред "Франс прес" анализаторът от UBS Джовани Стауново.

SPDR Gold Trust, най-големият в света обезпечен със злато борсов фонд, съобщи, че притежанията му са нараснали с 1,01% до 977,68 тона в петък - най-високото ниво от август 2022 г. насам.

В тримесечно проучване на "Ройтерс" от юли анализаторите прогнозират, че златото ще е средно $3,220 през 2025 г. и $3,400 през 2026 г.

Междувременно другите благородни метали показаха смесени резултати. Среброто падна с 0,5% до $40,49 за унция, въпреки че в предишната сесия достигна най-високото си ниво от септември 2011 г. Платината загуби 0,2% до $1397,06.