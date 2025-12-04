След близо 2 десетилетия доминация Катарският суверенен фонд отстъпва позицията си на най-голям акционер в британската верига супермаркети Sainsbury's. Решението идва с продажбата на пакет акции за около $270 милиона, организирана от JPMorgan, което ще свали дела на фонда от 10,5% до малко под 7%.

Така Катарският инвестиционен фонд ще се придвижи от 1-во на 4-то място сред основните акционери. С това се слага финална точка на периода, в който държеше дял от над 25% и дори обмисляше поглъщане на компанията.

Новият най-голям акционер ще бъде групата Vesa Equity Investment на двамата чешки инвеститори Даниел Кретински и Патрик Ткач. Те вече присъстват активно на британския пазар чрез своя дял в компанията-майка на Royal Mail и GLS - International Distribution Services. Превземането на лидерската позиция в Sainsbury's затвърждава стратегията им за разширяване в ключови европейски сектори, включително енергетика, логистика и търговия.

Пазарът реагира мигновено на новината. Акциите на Sainsbury's, които от началото на годината се радват на ръст от 23%, се понижиха след обявяването на сделката - от 326 пенса при затваряне във вторник до 314 пенса. Катарската агенция планира да предлага книжата си на цена около 318 пенса.

Продажбата идва в момент на ускоряващо се възстановяване на веригата - Sainsbury's отчете оперативна печалба от 14,9 млрд. крони (€617 милиона) за последните 28 седмици до 13 септември и повиши прогнозата си за годината до над 30 млрд. крони (€1,24 милиарда).

Сделката, която пренарежда собствеността в една от най-старите британски вериги, е част от по-широката инвестиционна активност на Кретински. Чешкият милиардер в последните месеци сключи партньорство с френския енергиен гигант TotalEnergies, превръщайки се в третия по големина акционер там.

Новото съвместно предприятие между EPH и TotalEnergies ще развива гъвкави мощности за производство на електроенергия в няколко европейски държави и е оценено на €10,милиарда. Паралелно с това Кретински продължава да разширява енергийното си портфолио - наскоро придоби 350-мегаватова газова централа във Великобритания. Той е познат с инвестиции в медии и спорта.

Придобиването на контрол над Sainsbury's - верига със 600 магазина и ключово значение за британската търговия обаче маркира едно от най-значимите размествания в ритейл сектора през последните години.