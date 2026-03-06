Около 1/4 от украинските бежанци в чужбина биха се върнали в родината си, ако временната закрила в Европейския съюз бъде прекратена. Това показва ново проучване на Център за икономическа стратегия (CES).

Според изследването към януари 2026 г. приблизително 5,6 милиона украинци продължават да живеят извън страната, което е увеличение спрямо около 5,2 милиона в края на 2024 г. Анализаторите отбелязват, че все повече хора започват да планират дългосрочен живот в приемащите държави, вместо да изчакват края на войната.

Масовото изселване започна след Руското пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г. Нови вълни от бежанци се появиха и през последните години заради продължаващите атаки, разрушената инфраструктура и несигурността в страната, което вече води до сериозен недостиг на работна ръка в украинската икономика.

Проучването, базирано на анкета сред 1000 украинци в чужбина, показва, че бежанците се разделят на няколко групи според мотивите си. Най-голяма вероятност да се върнат имат т. нар. "класически военни бежанци" и хората със силни връзки с родината, докато други вече изграждат нов живот в чужбина.

Дори сред готовите да се върнат мнозинството не планира това скоро. Близо 80% от тях заявяват, че биха се завърнали едва след края на войната и след възстановяването на гражданските полети над Украйна.

Статутът на временна закрила за украинските граждани в ЕС е валиден до март 2027 г. Данните на CES показват, че 23% от бежанците биха се върнали в Украйна, ако той бъде отменен. В същото време 47% вече се подготвят за дългосрочно пребиваване в чужбина, а 27% биха потърсили възможност да се установят в друга държава.

Най-големите общности от украински бежанци са в Германия и Полша, следвани от Чехия, Канада, САЩ, Испания и Обединеното кралство.