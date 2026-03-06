Китайските власти наредиха на големите петролни рафинерии в страната незабавно да спрат износа на дизелово гориво и бензин.Bloomberg отбелязва, че това решение е взето на фона на продължаващия конфликт в Персийския залив, който е нарушил доставките на петрол от региона.

Според източници на Bloomberg, висши ръководители на петролни компании са получили нареждането за спиране на износа по време на среща с представители на Националната комисия за развитие и реформи на Китай.

Петролни компании, включително държавните PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group и частната Zhejiang Petrochemical, са получили нареждане да спрат сключването на нови договори за износ и да отменят вече сключени договори за доставки.

Изключение се прави само за гориво за кораби и самолети (керосин), както и за доставки до Хонконг и Макао.

Вloomberg отбелязва, че през последните години Китай се стреми да диверсифицира доставките си на въглеводороди, но и досега разчита на страните от Персийския залив за почти половината от потребностите си петрол.

Страната с втората в света икономика е най-големият вносител в света както на петрол, така и на природен газ.

В края на декември 2025 г. Пекин издаде първата партида квоти за 2026 г. в размер на 19 милиона тона за износ на петролни продукти (бензин, дизел, керосин), което е стабилно ниво, подобно на предходните години.

А през първите 11 месеца на 2025 г., износът на петролни продукти е достигнал 52.65 милиона тона, което представлява лек спад от 3.2% спрямо същия период на 2024 г. Въпреки че общият износ на петролни продукти леко спада, износът на керосин (авиационно гориво) от Китай отбелязва значителен ръст от близо 11% през 2025 г.